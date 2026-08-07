  • 07.08.2026, 11:40:32
  • /
  • OTS0044

Erneuerung der Landesstraße B 4 bei Großweikersdorf

Halbseitige Sperre im Baustellenbereich bis 17. August

St. Pölten (OTS) - 

Die Landesstraße B 4 weist im Bereich von Großweikersdorf auf einer Gesamtlänge von rund 580 Metern bzw. einer Gesamtfläche von rund 5.650 Quadratmetern zahlreiche Fahrbahnschäden wie Setzungen an den Fahrbahnrändern, Netzrisse und Spurrinnen auf. Die Fahrbahn, die in diesem Bereich von einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von rund 10.000 Fahrzeugen pro Tag frequentiert wird, wird aufgrund des vorliegenden Schadensbildes und des Alters der vorhandenen bituminösen Schichten derzeit erneuert.

Als Sanierungsmaßnahme der Landesstraße B 4 wurde eine Erneuerung des Konstruktionsaufbaues gewählt. Nach dem Abfräsen der Alphaltschichten in einer Stärke von 21 Zentimetern erfolgt die Aufbringung zweier 18 Zentimeter dicken bituminösen Tragschichten sowie einer drei Zentimeter dicken bituminösen Deckschichte.

Die Arbeiten für die Fahrbahnerneuerung werden in einer Bauzeit von zwei Wochen von der Firma Held & Francke unter halbseitiger Sperre der Landesstraße B 4 durchgeführt. Diese halbseitige Sperre im Baustellenbereich bis Montag, 17. August, ist für eine rasche und effiziente Durchführung der Arbeiten notwendig. Die beschilderte Umleitung der Richtungsfahrbahn Horn wird über das Ortsgebiet von Großweikersdorf geführt, die Richtungsfahrbahn Wien wird als Einbahn durch das Baufeld geführt. Abschließend wird die erforderliche Bodenmarkierung aufgebracht und durch die Straßenmeisterei Sierndorf das Bankett dem Neubestand wieder angepasst. Die Kosten für die Fahrbahnerneuerung belaufen sich auf rund 392.000 Euro, die zur Gänze vom Land Niederösterreichgetragen werden.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/81260141, Christoph Schodl, und e-mail [email protected].

Rückfragen & Kontakt

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Rainer Hirschkorn
Telefon: 02742/9005-12175
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Rückfragen & Kontakt

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Rainer Hirschkorn
Telefon: 02742/9005-12175
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright