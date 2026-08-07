Erneuerung der Landesstraße B 4 bei Großweikersdorf

St. Pölten (OTS) -

Die Landesstraße B 4 weist im Bereich von Großweikersdorf auf einer Gesamtlänge von rund 580 Metern bzw. einer Gesamtfläche von rund 5.650 Quadratmetern zahlreiche Fahrbahnschäden wie Setzungen an den Fahrbahnrändern, Netzrisse und Spurrinnen auf. Die Fahrbahn, die in diesem Bereich von einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von rund 10.000 Fahrzeugen pro Tag frequentiert wird, wird aufgrund des vorliegenden Schadensbildes und des Alters der vorhandenen bituminösen Schichten derzeit erneuert.

Als Sanierungsmaßnahme der Landesstraße B 4 wurde eine Erneuerung des Konstruktionsaufbaues gewählt. Nach dem Abfräsen der Alphaltschichten in einer Stärke von 21 Zentimetern erfolgt die Aufbringung zweier 18 Zentimeter dicken bituminösen Tragschichten sowie einer drei Zentimeter dicken bituminösen Deckschichte.

Die Arbeiten für die Fahrbahnerneuerung werden in einer Bauzeit von zwei Wochen von der Firma Held & Francke unter halbseitiger Sperre der Landesstraße B 4 durchgeführt. Diese halbseitige Sperre im Baustellenbereich bis Montag, 17. August, ist für eine rasche und effiziente Durchführung der Arbeiten notwendig. Die beschilderte Umleitung der Richtungsfahrbahn Horn wird über das Ortsgebiet von Großweikersdorf geführt, die Richtungsfahrbahn Wien wird als Einbahn durch das Baufeld geführt. Abschließend wird die erforderliche Bodenmarkierung aufgebracht und durch die Straßenmeisterei Sierndorf das Bankett dem Neubestand wieder angepasst. Die Kosten für die Fahrbahnerneuerung belaufen sich auf rund 392.000 Euro, die zur Gänze vom Land Niederösterreichgetragen werden.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/81260141, Christoph Schodl, und e-mail [email protected].