Begeisterung für die „Tosca“ im Steinbruch St. Margarethen: Die Erfolgsbilanz zur Halbzeit

Eisenstadt (OTS) -

Die Oper im Steinbruch hat mit Puccinis „Tosca“ die Halbzeit der diesjährigen Spielsaison erreicht und zieht eine äußerst positive Zwischenbilanz. Die Produktion liegt bereits über dem vergleichbaren Besucherergebnis des Vorjahres und begeistert das Publikum mit eindrucksvollen Opernabenden auf der größten Freiluftbühne Europas. Künstlerinnen und Künstler aus 15 Nationen tragen zum internationalen Charakter der Produktion bei und machen „Tosca“ zu einem Opernerlebnis von besonderer Strahlkraft. Die Erfolgsproduktion ist noch bis 22. August im Steinbruch St. Margarethen zu erleben.



„Die Begeisterung unseres Publikums ist für uns die schönste Bestätigung unserer Arbeit. Dass wir bereits zur Halbzeit mehr Besucherinnen und Besucher begrüßen durften als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, freut uns sehr. Gleichzeitig laden wir alle Opernbegeisterten ein, die verbleibenden Vorstellungen zu nutzen und dieses besondere Opernerlebnis im Steinbruch St. Margarethen noch selbst zu erleben“, so Daniel Serafin, Intendant der Oper im Steinbruch.

15 Nationen, eine künstlerische Vision

Puccinis „Tosca“ vereint die psychologische Dichte eines Kammerspiels mit der überwältigenden Wirkung großer Oper. Für die diesjährige Produktion setzt die Oper im Steinbruch erneut auf international renommiertes Leading Team rund um Regisseur und Bühnenbildner Thaddeus Strassberger, Kostümbildner Giuseppe Palella und Dirigent Valerio Galli als musikalische Leitung. Als ausgewiesener Puccini-Spezialist hat sich Galli mit Interpretationen der Werke des Komponisten an den großen Opernhäusern Europas einen Namen gemacht. Seine besondere künstlerische Verbundenheit mit Puccinis Musik prägt auch die Produktion in St. Margarethen. Gemeinsam mit dem Piedra Festivalorchester, dem Philharmonia Chor Wien und dem Kinderchorensemble der Gumpoldskirchner Spatzen formt er ein eindrucksvolles Klangbild, das die emotionale Kraft und dramatische Intensität von „Tosca“ eindrucksvoll zur Geltung bringt.



Zusammen mit einem Ensemble aus Künstlerinnen und Künstlern aus 15 Nationen entsteht so ein Opernerlebnis von internationalem Format. Von Kanada über China, Norwegen, Ungarn und Armenien bis nach Südkorea und Italien reicht die Herkunft der Solistinnen und Solisten, die in St. Margarethen gemeinsam auf der Bühne stehen. Die Vielfalt der künstlerischen Handschriften und kulturellen Hintergründe verleiht der Produktion ihre besondere Dynamik und unterstreicht die internationale Strahlkraft der Oper im Steinbruch weit über die Grenzen Österreichs hinaus.



„Die internationale Besetzung gehört seit vielen Jahren zum Markenzeichen der Oper im Steinbruch. Besonders bewegt mich jedoch, dass in diesem Sommer Künstlerinnen und Künstler aus Ländern wie dem Libanon, Israel, der Ukraine, Russland, den USA, China und zahlreichen europäischen Staaten gemeinsam auf unserer Bühne stehen. In einer Zeit, in der Konflikte und politische Spannungen vielerorts den Alltag prägen, arbeiten sie hier mit einem gemeinsamen Ziel an einem Kunstwerk. Die Musik Puccinis schafft einen Raum der Begegnung, des Respekts und des Miteinanders. Genau das spürt auch unser Publikum – und wenn diese internationale Gemeinschaft am Ende des Abends den Applaus entgegennimmt, ist das jedes Mal ein sehr berührender Moment. Für mich ist das ein eindrucksvolles Zeichen dafür, dass Kunst Menschen über Grenzen, Kulturen und Konflikte hinweg verbinden kann“, bringt es Intendant Daniel Serafin auf den Punkt.



Zu sehen ist die Produktion noch bis zum 22. August 2026. Karten für die verbleibenden Vorstellungen sind im Ticketbüro pan.event erhältlich unter: T +43 2682 65 0 65, per E-Mail: [email protected] oder unter www.operimsteinbruch.at sowie an der Abendkassa.





Termine & Informationen

Weitere Termine:

7., 8., 13., 14., 15., 16., 19., 20., 21. und 22. August 2026

Beginn August: 20.00 Uhr, Einlass ab 18.00 Uhr

Dauer: ca. 2,45 Std. inkl. Pause

Preise: Ꞓ 29 bis Ꞓ 185



