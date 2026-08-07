Fahrbahnerneuerung der Ortsdurchfahrt Hausleiten

St. Pölten (OTS) -

Die Fahrbahn der Landesstraße L 14 im Ortsgebiert von Hausleiten zwischen Goldgeben und der Bahnhofstraße wies auf einer Länge von 860 Metern bzw. einer Gesamtfläche von 5.160 Quadratmetern starke Verdrückungen sowie Spurrinnen auf. Nachdem bereits in den Jahren 2024 und 2025 zur temporären Instandsetzung Feinsichtfräsungen durchgeführt worden waren, wurde aufgrund des Schadensbildes eine Erneuerung des Straßenoberbaus beschlossen. Der erste Abschnitt der Fahrbahnerneuerung ist nunmehr abgeschlossen.

Vor der Fahrbahnsanierung erfolgte seitens der Marktgemeinde Hausleiten noch die Erneuerung der Wasserleitung; als Sanierungsmaßnahme selbst wurde der Straßenoberbau nach erfolgter Abfräsung des Bestandes in einer Stärke von 16 Zentimetern erneuert. Dabei erfolgte die Aufbringung 13 Zentimeter dicken modifizierten bituminösen Tragschichte und einer drei Zentimeter dicken modifizierten bituminösen Deckschichte.

Die Durchführung der Arbeiten erfolgte durch die Firma Strabag AG aus Hausleiten. Die Kosten für die durchgeführte Fahrbahnerneuerung belaufen sich auf rund 337.000 Euro, die (ohne die Kosten der Wasserleitungserneuerung) zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen werden.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/81260141, Christoph Schodl, und e-mail [email protected].