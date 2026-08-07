Halbzeit für die Liebessuche: Fünfte Ausgabe der „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Jubiläumssaison am 10. August im ORF

Wien (OTS) -

In Folge fünf der Jubiläumsstaffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ am Montag, dem 10. August 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 (und schon 24 Stunden vorab auf ORF ON) besucht Nina Horowitz wieder sechs Partnersuchende zu Hause. In der Halbzeitausgabe kommen die Singles aus Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und Kärnten. Die humorvolle Marianne aus Niederösterreich ist nach dem Tod ihres Mannes wieder bereit für ein neues Abenteuer: Der neue Gentleman an ihrer Seite sollte gute Manieren besitzen und gerne jeden Blödsinn mitmachen. Der romantische Kärntner Wolfgang hat genug vom Alleinsein und sucht eine sportliche, lebensfrohe Frau: für Reisen, gute Gespräche und gemütliche Abende zu zweit. Die optimistische Wienerin Gitti sehnt sich nach einem liebevollen Mann, der sie ebenso liebevoll behandelt, wie es einst ihr Vater bei ihrer Mutter getan hat. Der sportliche und kulturell interessierte Neurologe Hannes aus Oberösterreich möchte sich in eine natürliche Frau mit Liebreiz verlieben. Für die lebenslustige Wienerin Binerl sind Ehrlichkeit, Treue, Humor sowie ein gepflegtes Äußeres besonders wichtig – und auch mit ihrem kleinen Hund Schoki sollte sich der Neue gut verstehen. Der gebürtige Bayer Tobias aus dem Innviertel hat genug von unverbindlichem Online-Dating und hofft auf eine natürliche, gepflegte Partnerin, mit der er endlich eine ernsthafte Beziehung aufbauen kann und in der eventuell sogar Platz für Kinder ist.

Weitere Details zu den sechs neuen Singles:

Marianne, 70, ehemalige technische Angestellte aus Niederösterreich, ist auf der Suche nach ihrem Mr. Right. „Mein Schwiegersohn hat richtig gesagt, bei der Tür wird keiner anläuten und sagen ‚Hallo hier bin ich‘, deswegen habe ich mich beworben“, lacht die sympathische Industrieviertlerin. „Früher habe ich gesagt, er muss lange, blonde Haare haben und verwegen sein“, doch heute sieht sie das entspannter. Besonders gut gefällt ihr der Schauspieler Henning Baum. Mariannes Wunschpartner sollte humorvoll sein, jeden Blödsinn mitmachen, nicht zu schlank sein und gerne einen Bart tragen. „Er kann fünf Jahre älter oder jünger und größer als ich sein“, schildert die 1,72 Meter große Kandidatin. Besonders wichtig sind ihr gute Manieren: „Ich brauche keinen Macho, sondern einen Gentleman. Er sollte wissen, wie man mit Messer und Gabel isst.“ Mit 23 Jahren heiratete die heutige Single-Dame, aus dieser Ehe gingen zwei inzwischen erwachsene Kinder hervor. Gemeinsam mit ihrem Mann teilte sie die Leidenschaft für Modellbau. „Wir haben von Hochzeiten bis Begräbnisstätten alles nachgebaut, in unserem Schlafzimmer sogar ein erotisches Etablissement“, schmunzelt sie. Nach dem Tod ihres Gatten vor eineinhalb Jahren fühlt die Witwe sich jetzt bereit für eine neue Liebe.

Wolfgang, 60, Maschinentechniker aus Kärnten, hat genug vom Alleinsein. „Die neue Frau sollte Spaß und eine positive Einstellung zum Leben haben, sportlich und schlank sein, gerne reisen, und mich lieben“, sagt der Villacher. Am liebsten wäre ihm eine Dame zwischen 50 und 60 Jahren, die kleiner als 1,77 Meter ist. Schauspielerin Demi Moore zählt zu seinen Promi-Favoritinnen. „Ich kann ein bisserl frech sein, bin aber auch ein Gentleman“, beschreibt sich der sympathische Kandidat augenzwinkernd selbst. Gleichzeitig ist er ein ausgesprochener Romantiker: „Ich genieße es, ein Glas Wein am Abend zu trinken bei Kerzenlicht und etwas schmusiger Musik.“ Seine Freizeit verbringt der David-Bowie-Fan gerne auf dem Tennisplatz. Wolfgang war bereits einmal verheiratet, doch die Ehe war nicht für die Ewigkeit bestimmt. Jetzt ist er wieder bereit, sich in die Liebe zu stürzen: „Für mich sind Nähe, Zuverlässigkeit, Zärtlichkeiten und gute Gespräche wichtig. Dass ich jemandem blind vertrauen kann und jemandem etwas Gutes tun kann. Zu zweit macht alles viel mehr Spaß.“

Gitti, 77, pensionierte Direktionssekretärin aus Wien, begibt sich mit den „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ auf die Suche nach ihrem Traummann. Optimistisch ist sie dabei allemal: „Es muss ihn irgendwo geben und ich werde ihn finden.“ Das Aussehen steht für die Kandidatin zwar nicht an erster Stelle, ganz unwichtig ist es ihr aber auch nicht: „Natürlich soll er kein Quasimodo sein. Und ich mag es nicht, wenn die Jeans um fünf Zentimeter zu kurz sind und dafür der Popo bis zu den Kniekehlen runterhängt!“. Außerdem soll er nicht unbedingt 150 Kilo wiegen, er braucht aber auch kein Muskelprotz sein, das Alter sollte zwischen 60 und 80 Jahren liegen. „Ich habe zwar Träume, weiß aber, dass ich George Clooney nicht erreichen kann“, lacht die sympathische Wienerin. Immerhin hängt der Hollywood-Beau auf ihrem Kühlschrank. Nicht nur er, sondern auch sein Schauspielkollege Richard Gere. Gitti war bereits zweimal verheiratet, doch die Ehen hielten nicht. „Beide waren leider dem Alkohol sehr zugewandt“, erzählt sie offen. Jetzt wünscht sie sich eine Beziehung, wie sie es bei ihren Eltern erlebt hat: „Ich hätte immer gern so eine Ehe gehabt. Mein Vater hat meine Mutter vergöttert. Wir waren sehr arm und hatten nicht viel, aber wir hatten sehr viel Gefühl.“ Die Single-Dame wünscht sich allerdings keinen Kameraden, sondern einen Liebhaber, erzählt sie im Interview, und blickt schon sehnsüchtig in die Zukunft.

Hannes, 59, Neurologe aus Oberösterreich, möchte sich wieder so richtig verlieben! Der sportliche Linzer verbringt seine Freizeit gerne beim Laufen, Windsurfen, Skifahren, Snowboarden und ist kulturell sehr interessiert. „Mir gefallen zierliche, kleinere Frauen mit dunklen Haaren, die maximal 15 Jahre jünger sind als ich“, beschreibt der Endfünfziger seine Vorstellungen. „Besonders anziehend finde ich Frauen, die einen gewissen Liebreiz ausstrahlen, also alles andere als cool und nüchtern auf mich wirken“, sagt er. Frauen, die der Esoterik oder ähnlichem etwas abgewinnen können, kämen für ihn nicht infrage. Der Mediziner war noch nie verheiratet, blickt jedoch auf schöne Beziehungen zurück, die aber nicht für die Ewigkeit bestimmt waren. Aus einer Beziehung entstand ein gemeinsamer Sohn, zu dem er ein gutes Verhältnis hat. Jetzt ist Hannes bereit für eine neue Partnerschaft, doch Haustiere sollte seine Herzdame nicht mitbringen. „Allerhöchstens Fische in einem Aquarium oder eine Katze würde ich mir vielleicht einreden lassen“, lacht der humorvolle Single. Er bringt auch persönliche Qualitäten mit: „Ich weiß, dass ich ein guter Zuhörer bin und auch, dass ich sowohl für die schönen als auch weniger schönen Seiten des Lebens ein guter Partner sein kann.“

Binerl, 58, pensionierte Einzelhandelskauffrau aus Wien, sucht eine „ehrliche Haut“. „Es sollte keine schlampige G’schicht sein, wenn er nicht wirklich single ist, braucht er sich gar nicht bei mir melden.“ Treue und Ehrlichkeit sind für sie eine grundlegende Lebenseinstellung. Außerdem legt die Kandidatin Wert auf ein gepflegtes Äußeres. „Wenn er aussieht wie ein Waldschrat, kann er einen noch so tollen Charakter haben. Er wird mich nicht kennenlernen“, lacht sie lauthals. Und ein volles Gebiss ist ihr auch wichtig: „Egal ob die ersten oder vierten – Hauptsache Zähne!“ Der neue Mann in ihrem Leben muss auf jeden Fall eine große Portion Humor mitbringen. Außerdem liebt sie gepflegte Bärte bei Herren. Was die Wienerin aber sehr unattraktiv findet, sind gefärbte Haare. Ihr neuer Partner sollte fünf Jahre älter oder jünger sein als sie. Außerdem müsste er auch etwas im Haushalt tun: „Er muss schon sein Kaffeehäferl in den Geschirrspüler geben. Der Hergott gab ihm zwei Hände, er kann sie nutzen.“ Tierliebe ist ebenfalls Voraussetzung, denn zu Binerls Leben gehört ihr kleiner Hund Schoki. In ihrer Freizeit steht die Single-Dame gerne auf der Karaoke-Bühne. Auch in ihrem „Liebesg’schichten“-Porträt greift sie zum Mikrofon und überzeugt Nina Howoritz mit ihrer Interpretation des 1960er-Jahre-Hits „Ich will keine Schokolade“. Binerl war bereits zweimal verheiratet. Aus der ersten Ehe entstanden ihre drei Söhne, doch beide Ehen hielten nicht. Jetzt sehnt sie sich wieder nach jemandem, der sie in den Arm nimmt und mit dem sie Zweisamkeit genießen kann.

Tobias, 45, Deutschtrainer aus Oberösterreich, hat genug vom Online-Dating und wünscht sich eine ernsthafte Beziehung. „Ich habe einiges erlebt, viele wollen nur ein schnelles Abenteuer, aber das will ich nicht und deswegen bin ich bei Ihnen!“ Der gebürtige Bayer lebt im Innviertel und schätzt die österreichische Mentalität sehr. Auch kulinarisch hat das Land sein Herz im Sturm erobert. In seiner Küche hat er sogar ein großes Foto von einem Schnitzel aufgehängt. „So ein Schnitzel hat ja auch wirklich etwas Erotisches an sich“, schwärmt er in höchsten Tönen. Besonders anziehend findet er eine gepflegte Erscheinung und natürliche Ausstrahlung. Seine zukünftige Partnerin sollte eine schöne Figur haben, nicht übermäßig tätowiert oder gepierct sein und sich dezent schminken. „Ich will keinen Christbaum haben“, lacht Tobias, der auf mehrere Beziehungen zurückblicken kann, die letztlich nicht von Dauer waren. Aus den Erfahrungen hat er gelernt und besucht heute Dating-Coachings. „Man lernt, wie man auf Frauen zugeht und wie man sie anspricht. Aber man lernt keine Anmachsprüche auswendig. So funktioniert das nicht“, erklärt der Single-Mann Nina Horowitz im Gepräch. Seine Wunschpartnerin sollte zwischen 35 und 50 Jahre alt sein. Auch Kinder kann er sich vorstellen. Für das erste Rendezvous fühlt sich der Noch-Single jedenfalls bestens vorbereitet und freut sich darauf, seine Herzenspartnerin kennenzulernen.

Die 30. Staffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von TALK-TV. Weitere Details sind unter https://presse.ORF.at abrufbar.