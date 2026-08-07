FPÖ - Nepp: Ludwig flüchtet vor Aufklärung!

Wien (OTS) -

„Dass Bürgermeister Michael Ludwig die von der FPÖ beantragte Sondersitzung des Gemeinderats erst für den 21. September ansetzt, ist ein durchschaubarer Vertuschungsversuch. Offensichtlich hofft Ludwig, dass über den Sommer Gras über die Causa Ludwig/Ruck wächst und die Öffentlichkeit das Interesse verliert. Doch genau das wird nicht passieren“, erklärte FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp.

„Während Ludwig auf Zeit spielt, tauchen laufend neue Vorwürfe auf. Im Raum stehen die Bevorzugung politisch Nahestehender, Mobbing sowie der Verdacht, dass im roten Machtapparat nicht Leistung, sondern Parteibuch und die Nähe zum Netzwerk Ludwig/Ruck über Karrieren und Vorteile entschieden haben“, so Nepp, der festhält, dass jeder neue Tag nur weitere Fragen aufwirft. Die Verzögerung verstärke jedenfalls den Eindruck, dass hier nicht aufgeklärt, sondern ausgesessen werden soll.

„Wer von seiner Unschuld überzeugt ist, sucht die Aufklärung und versteckt sich nicht hinter seinem Terminkalender“, ist für Nepp klar. So hätte Ludwig die Möglichkeit, den Gemeinderat innerhalb von 21 Tagen einzuberufen. Stattdessen verschafft er sich sechs Wochen Luft. „Das ist kein Zeichen von Verantwortung, sondern von Angst vor der politischen Wahrheit.“

„Die Wiener haben Anspruch auf vollständige Aufklärung und Transparenz. Sie wollen wissen, wie weit sich im roten Machtapparat ein Netzwerk etabliert hat, in dem politische Loyalität mehr zählt als Fairness, Leistung und Recht. Michael Ludwig kann diese Debatte nicht bis zum Herbst wegorganisieren“, so Nepp und schließt: „Wir werden dafür sorgen, dass jede offene Frage beantwortet und jede politische Verantwortung eingefordert wird. Die Sondersitzung ist ein Teil des Kurswechsels, den Wien dringend benötigt und der nur mit der FPÖ eingeläutet werden kann.“