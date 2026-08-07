LH Mikl-Leitner eröffnet 70. Großheurigen Pfaffstätten

St. Pölten (OTS) -

Seit gestern, Donnerstag, hat der Großheurige Pfaffstätten in der Stiftgasse wieder Saison. Eröffnet wurde der 70. Großheurige von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die gleich eingangs unterstrich: „Der Pfaffstättner Großheurige ist ein Fest des Weines, der Tradition und der Gemeinschaft. Ein Fest, bei dem man das genießt, was uns als Region ausmacht: unsere Herzlichkeit, unsere Gastfreundschaft und unsere Gemeinschaft.“

Für Niederösterreich als größtes Weinbaubundesland Österreichs sei der Wein weit mehr als ein Getränk, so die Landeshauptfrau. „Der Wein erzählt Geschichten – vor allem über jene Menschen, die Tag für Tag im Weingarten arbeiten und aus den Trauben etwas ganz Besonderes machen.“ Mikl-Leitner dankte den Winzerinnen und Winzern, „die mit Professionalität und großem handwerklichem Können den niederösterreichischen Wein zum Exportschlager machen“. Sie meinte: „Hinter jeder Flasche Wein stecken Leidenschaft, Fleiß und ein großes Herz für die Heimat – und das schmeckt man auch“.

Mikl-Leitner betonte zudem, der Großheurige Pfaffstätten sei eine Erfolgsgeschichte und seit sieben Jahrzehnten gelebte Tradition. „Vor mehr als 70 Jahren wurde hier in Pfaffstätten eine Idee geboren, die Schule gemacht hat. Viele weitere Gemeinden sind dieser Idee des Großheurigen gefolgt“, nannte sie etwa Traiskirchen und Guntramsdorf. Ein solcher Großheuriger sei nur möglich, „weil die gesamte Gemeinde und die gesamte Region zusammenhalten“, zeigte sich die Landeshauptfrau überzeugt. „Danke all jenen, die diese Tradition seit 70 Jahren leben und fortführen.“

„Nur im Miteinander werden kleine Dinge groß“, sagte Bürgermeister Christoph Kainz. Der Großheurige Pfaffstätten sei dafür das beste Beispiel. Er blickte auf die mehr als 70-jährige Geschichte zurück, denn begonnen habe alles bereits 1954, als das erste Großheurigenfest als Weinkost auf dem Hauptplatz ausgerichtet worden sei. „Das war der Start einer wahren Erfolgsgeschichte. Danke an jene, die vor 72 Jahren diese Gründungsidee hatten, und an jene, die heute noch an diese Idee glauben“, so Kainz.

Stephan Noll, Bürgermeister der Pfaffstättner Partnergemeinde Alzenau-Hörstein, nannte den Großheurigen Pfaffstätten einen Exportschlager, denn „unseren Hörsteiner Herbst gäbe es ohne diesen Großheurigen nicht“. Die Eröffnung markiere zudem den Auftakt in ein Jubiläumsjahr: „Heute starten wir mit dem 70. Großheurigen Pfaffstätten, nächstes Jahr feiern wir 50 Jahre Hörsteiner Herbst und 55 Jahre Städtepartnerschaft.“

Zu Wort kamen auch Niederösterreichs Weinkönigin Marie Huber und Amanda, die Weinkönigin von Pfaffstätten. Durch die Eröffnung führte der Obmann des Weinbauvereins, Wolfgang Breyer, der unter anderem einen Überblick über das Programm der kommenden zehn Tage gab. Musikalisch gestaltet wurde die Eröffnung von der Trachtenkapelle Pfaffstätten.

Bis einschließlich 16. August bietet der Pfaffstättner Großheurige ein buntes Programm aus Musik, Regionalkultur und speziellen Events. Alle Infos unter www.heurigendorf.at