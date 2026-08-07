AK Wien deckt auf: Beschäftigte einer insolventen Elektrofirma um tausende Euro geprellt!

Wien (OTS) -

Jahrelang auf Baustellen im Einsatz, jetzt stehen sie vor einem Scherbenhaufen: Nach der Insolvenz einer Elektrofirma kämpfen ehemalige Mitarbeiter nicht nur um ihre offenen Löhne, sondern auch um Zulagen, die ihnen über Jahre vorenthalten wurden.

Insgesamt waren elf Arbeitnehmer bei dem insolventen Betrieb beschäftigt. Die Elektriker arbeiteten Vollzeit und waren laufend auswärts auf Montage. Laut Kollektivvertrag hätten ihnen neben der Montagezulage auch sogenannte Entfernungszulagen zugestanden. Doch genau diese sind laut den vorliegenden Unterlagen nie abgerechnet worden.

Diese Beschäftigten sind früh aufgestanden, um auf ihre Baustellen zu fahren, haben ihre Leistung erbracht und wurden - ganz gezielt und absichtlich - um ihre Zulagen betrogen. Hier ging es nicht um einen kleinen Fehler in der Lohnverrechnung: Die Elektrofirma hat sich jahrelang auf Kosten dieser Menschen bereichert.

Die Insolvenzberatung der AK Wien kann für die Beschäftigten die Ansprüche der letzten sechs Monate geltend machen. Viele der Elektriker waren allerdings deutlich länger als zwei Jahre im Unternehmen tätig.

Kürzungen beim Insolvenz-Entgelt-Fonds ungerecht

Dieser Fall zeigt, warum Leistungskürzungen beim Insolvenz-Entgelt-Fonds (IEF), wie sie von der Arbeitgeberseite gefordert werden, eine himmelschreiende Ungerechtigkeit wären.