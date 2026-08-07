FPÖ - Nepp: Doskozil bestätigt - Mietpreisbremse ist Mogelpackung

Wien (OTS) -

„Bablers Mietpreisbremse wirkt nicht, das bestätigt auch SPÖ-Landeshauptmann Doskozil öffentlich. Jetzt heißt es, die Gemeindebaumieten zu senken“, fordert Wiens FPÖ-Landesparteiobmann und Stadtrat Dominik Nepp.

„Ausfinanzierte Genossenschaftswohnungen sind ca. ein Drittel günstiger als Wiener Wohnen. Anstatt die Mieten nach Tilgung der Förderung im Gemeindebau auf genossenschaftliches Niveau abzusenken, kassiert Wiens SPÖ-Bürgermeister schamlos ab“, verweist Nepp exemplarisch auf die horrenden Mietensprünge am Rosa-Jochmann-Ring. „Warum kann Wiener Wohnen nicht, was jede Genossenschaft kann?“, kritisiert Nepp.

„SPÖ-Wohnminister Babler ist gescheitert. Das sehen die Menschen und das bestätigen jetzt selbst führende Sozialdemokraten ganz offen. Leistbares Wohnen wäre möglich, aber Wiens SPÖ greift stattdessen Gemeindebaumietern in die Tasche“, kündigt Nepp Initiativen im Rathaus an und schließt.