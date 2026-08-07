Zehn Bäume zum zehnjährigen Jubiläum für das PBZ Wolkersdorf

St. Pölten (OTS) -

Anlässlich des zehnjährigen Bestehens setzte das NÖ Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Wolkersdorf ein besonderes Zeichen für Nachhaltigkeit und Zusammenhalt. Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der Landwirtschaftlichen Fachschule (LFS) Mistelbach wurden zehn Bäume gepflanzt. Jeder Baum, für den eine Baumpatenschaft übernommen wurde, steht symbolisch für ein Jahr des Bestehens des Hauses.

Die Baumpaten übernehmen die symbolische Patenschaft für „ihren“ Baum und unterstreichen damit die Verbundenheit mit dem PBZ Wolkersdorf sowie die Verantwortung für eine lebenswerte Zukunft. Die Pflanzaktion wurde gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern der landwirtschaftlichen Fachschule Mistelbach durchgeführt und stellt somit auch ein generationenübergreifendes Projekt dar.

„Die Bäume spenden in Zukunft wertvollen Schatten und sorgen für die Bewohnerinnen und Bewohner an heißen Tagen für eine natürliche Abkühlung im Garten des PBZ Wolkersdorf. Gleichzeitig erinnern sie an die Menschen, die als Baumpatinnen und Baumpaten Verantwortung übernommen haben und an die gelungene Zusammenarbeit mit der Fachschule Mistelbach“, hob Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister anlässlich der Baumpflanzung hervor.

„Jeder unserer zehn Bäume hat eine Widmung und erzählt somit eine eigene Geschichte. Es gibt beispielsweise einen Margaretabaum, der an das alte Margaretaheim erinnert. Diese Jubiläumsaktion wird weit über die Zehn-Jahresfeier hinaus Wirkung entfalten. Die Bäume stehen für Wachstum, Beständigkeit und die Verbundenheit zwischen den Generationen“, betonte der Kaufmännische Direktor Andreas Strobl, der sich im Namen des Pflege- und Betreuungszentrums herzlich bei der beteiligten Schule, den engagierten Schülerinnen und Schülern, den Baumpatinnen und Baumpaten sowie allen Helferinnen und Helfern, die diese besondere Jubiläumsaktion ermöglichten, bedankte.

Weitere Informationen: Barbara Schindler-Pfabigan, NÖ LGA – Gesundheitsregion Weinviertel GmbH, Tel.: +43 676 858 70 38420, E-Mail: [email protected]