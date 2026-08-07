1. Niederösterreichischer Tag der Klein- und Flurdenkmale

St. Pölten (OTS) -

Am Sonntag, 9. August, lädt die Volkskultur Niederösterreich als Teilbetrieb der Kultur.Region.Niederösterreich zum 1. NÖ Klein- und Flurdenkmaltag. Dieser landesweite Aktionstag soll diese kulturellen Schätze sichtbar machen, regionale Initiativen aufzeigen und alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher aktiv zur Auseinandersetzung mit ihrem kulturellen Erbe animieren.

Die rund 45.000 Klein- und Flurdenkmale prägen das kulturelle Erscheinungsbild Niederösterreichs in besonderer Weise: Wegkreuze, Marterln, Bildstöcke, Kapellen, Gedenk- und Grenzsteine sowie religiöse Kleindenkmale erzählen von regionaler Geschichte, Volksfrömmigkeit, historischen Ereignissen, Handwerkskunst und lokalen Traditionen. Sie sind identitätsstiftende Zeugnisse der Alltagskultur und bilden ein wesentliches Element der niederösterreichischen Kulturlandschaft.

Geplant sind am 9. August u. a. eine Begehung des Landesehrenmals in Maria Taferl, ein Besuch des Bildbaums der Dreifaltigkeit in Altenmarkt im Yspertal, eine Kinder-Marterlwanderung in Langenrohr, eine Ausstellung samt Vortrag in Theras, ein historischer Ortsrundgang in Bockfließ, ein Lichtbildervortrag in Artstetten, eine Marterlwanderung mit Kräutersammlung in St. Martin, eine Besichtigung samt Kurzvortrag in Elsarn im Straßertal, eine Denkmalsagen-Lesung in Emmersdorf, ein Spaziergang zu den Kleindenkmalen im Zentrum von St. Pölten, eine Grenzstein-Radwanderung in Ebreichsdorf, eine Kirchenführung und ein Vortrag in Radlbrunn, eine Führung in der renovierten Pfarrkirche Bischofstetten, eine Begutachtung diverser Wegkreuze in St. Oswald, ein Denkmal-Rundgang in Krems, eine Führung durch die Franzensburg in Laxenburg, die Ausstellung „Traismaurer Schätze“ im Schloss Traismauer, eine Führung auf dem jüdischen Friedhof in Hollabrunn und ein „Singen mit Aussicht“ in Königsbrunn am Wagram.

Weitere Veranstaltungen rund um den 1. NÖ Klein- und Flurdenkmaltag finden u. a. in Reisenberg (geführte Rundwandwanderung am 8. August), Atzelsdorf (festliche Einweihung der renovierten Kapelle am 15. August), Michelhausen (Wallfahrt zur Bildereiche am 16. August), Stronsdorf (Traktor- und Fahrradrundfahrt zu den renovierten Bildstöcken der Gemeinde am 29. August) sowie Groß-Schweinbarth (Marterl-Spaziergang samt anschließender Agape in der Kellergasse am 6. September) statt.

Nähere Informationen unter 0664/9608876 und e-mail [email protected]; alle Veranstaltungsdetails unter www.volkskulturnoe.at/presse/1-noe-klein-und-flurdenkmaltag.