BMWKMS: Paul Albert Leitner erhält den Österreichischen Staatspreis für künstlerische Fotografie 2026

Wien (OTS) -

Das Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (BMWKMS) vergibt seit 1991 den Österreichischen Staatspeis für künstlerische Fotografie. Der Preis ist die höchste Auszeichnung, die von der Republik Österreich für hervorragende Leistungen im Bereich künstlerische Fotografie verliehen werden kann.

Paul Albert Leitner wurde von einer unabhängigen Fachjury bestehend aus Mag.a Hemma Schmutz (Direktorin des Lentos Kunstmuseums Linz), Aglaia Konrad (Fotografin und Hochschullehrerin, Trägerin des Staatspreises für künstlerische Fotografie 2023) und Dr.in Monika Faber Drechsler (Photoinstitut Bonartes) einstimmig für sein künstlerisch besonders herausragendes Lebenswerk ausgewählt.

„Mit dem Österreichischen Staatspreis für künstlerische Fotografie würdigen wir einen Künstler, dessen Werk die Kunstszene über Jahrzehnte hinweg auf unverwechselbare Weise bereichert hat. Paul Albert Leitner zeigt uns, dass Fotografie weit mehr sein kann als das Festhalten eines Augenblicks. Sie ist eine Form des genauen Hinschauens, der Neugier und der Auseinandersetzung mit unserer Wirklichkeit. Zu dieser höchsten staatlichen Auszeichnung gratuliere ich Paul Albert Leitner herzlich und danke ihm für seinen außergewöhnlichen Beitrag zur österreichischen und internationalen Fotokunst“, so Vizekanzler und Kunst- und Kulturminister Andreas Babler.

Paul Albert Leitners Arbeit ist charakterisiert durch eine Vielzahl fotografischer Genres, die er durchaus gleichwertig behandelt. Leitner verwendet die Kamera als Werkzeug der Welterfahrung und Selbsterkenntnis sowohl auf ausgedehnten Reisen als auch in seiner nächsten Umgebung. Sein vielseitiges, gar überbordendes Oeuvre, akribisch archivarisch geordnet, steht nicht nur quer zur akuten Schnelllebigkeit, sondern vermittelt vielmehr einen subjektiven künstlerischen Kosmos. Das Werk des Künstlers hebt sich zudem durch seinen langjährigen Einfluss auf die nationale und internationale Kunstszene ab. Der österreichische Staatspreis für künstlerischen Fotografie würdigt seine herausragenden Leistungen und rückt den Fokus der Öffentlichkeit auf ein Werk, dessen Qualitäten zukünftig von steigender Bedeutung sein werden.

Die Verleihung des 11. Österreichischen Staatspeises für künstlerische Fotografie an Paul Albert Leitner findet im Herbst 2026 statt.

Kurz-Biografie

Paul Albert Leitner wurde 1957 in Jenbach geboren und absolvierte zwischen 1973 und 1976 eine Ausbildung zum Fotografen. Er entschloss sich in den 1980er Jahren nach einer Lehre ausschließlich freischaffend zu arbeiten. Seither wurde sein Werk in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen gezeigt. Außerdem sind seine Arbeiten in einigen öffentlichen Sammlungen vertreten.

Letzte Ausstellungen:

2025 — Paul Albert Leitner’s Photographic World — Camera Austria, Graz

2023 — Mein Archiv wächst und ich bin 66 — FOTOHOF, Salzburg

2022 — Two Sophisticated Austrian Artists in Self-Portraits (mit Sabine Groschup)

2022 — Míxtum Compósitum (Aus meinem Archiv) — Galerie Rhomberg, Innsbruck

2013 — Fotos – österreichische Fotografien von den 1930ern bis heute

Auswahl an Publikationen:

2023 — Mein Archiv wächst und ich bin 66

1999 — Kunst und Leben. Ein Roman

2006 — Wien: Momente einer Stadt

2005 — Städte, Episoden.

1999 — Kunst und Leben: Ein Roman

Preise:

2010 — Österreichischer Kunstpreis für Fotografie

2004 — Preis der Stadt Wien für Bildende Kunst

1995 — Rupertinum-Fotopreis

1988 — Förderungspreis des BMUKK

Österreichischen Staatspreis für künstlerische Fotografie – alle Preisträger:innen

Der Staatspreis für künstlerische Fotografie wurde ins Leben gerufen, um auch im Bereich der Fotografie die Möglichkeit zu schaffen, ein national und international renommiertes Lebenswerk auszuzeichnen.

1991: Inge Morath-Miller; 1994: Franz Hubmann; 1997: Erich Lessing; 2001: Harry Weber; 2005: Friedl Kubelka; 2009: Manfred Willmann; 2013: Peter Dressler; 2016: Margherita Spiluttini; 2019: Seiichi Furuya; 2023: Aglaia Konrad; 2026: Paul-Albert Leitner