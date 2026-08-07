Abkühlung auch am Wochenende: Neun „Coole Zonen“ Samstag und Sonntag geöffnet

Wien (OTS) -

Die Stadt Wien baut das Hitzeschutz-Angebot weiter aus und weitet die Öffnungszeiten der „Coolen Zonen“ aus. An diesem Wochenende, Samstag, 8. August, und Sonntag, 9. August, haben neun von insgesamt 37 „Coolen Zonen“ geöffnet und bieten kostenlose Abkühlung.

Samstag und Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet:

Häuser zum Leben – Pensionist*innen-Klub All in Village, Ljuba-Welitsch-Promenade 12A/B, 3. Bezirk (Sa. und So. 12–18 Uhr)

Häuser zum Leben – Pensionist*innen-Klub All in Neubau, Neubaugürtel 6A, 7. Bezirk (Sa. und So. 12–18 Uhr)

Häuser zum Leben – Pensionist*innen-Klub All in Penzing, Käthe-Dorsch-Gasse 17/1, 14. Bezirk (Sa. und So. 12–18 Uhr)

Häuser zum Leben – Pensionist*innen-Klub All in Ottakring, Hofferplatz 3, 16. Bezirk (Sa. und So. 12–18 Uhr)

Häuser zum Leben – Pensionist*innen-Klub im 20. Bezirk, Greiseneckergasse 5 (Sa. und So. 12–18 Uhr), mit Unterstützung des Roten Kreuzes

Zusätzlich haben vier weitere „Coole Zonen“ am Wochenende zu unterschiedlichen Uhrzeiten geöffnet:

Wien Museum am Karlsplatz, 1. bzw. 4. Bezirk (Sa. und So. 10–18 Uhr)

Erlebnis Europa, Rotenturmstraße 19, 1. Bezirk (Sa. 10–18 Uhr)

Sozialmarkt des Arbeiter-Samariter-Bundes Wien im 12. Bezirk, Böckhgasse 2/4 (Sa. 8–12 Uhr), mit Unterstützung des Arbeiter-Samariter-Bundes Wien

Nachbarschaftszentrum 15 des Wiener Hilfswerks im 15. Bezirk, Sechshauserstraße 76 (So. 13–18 Uhr)

Die Coolen Zonen bieten Wiener*innen frei zugängliche Räume mit angenehmen Temperaturen, an denen sie sich abkühlen, ausruhen und ohne Konsumzwang aufhalten können. Das Angebot richtet sich an alle Menschen in Wien und unterstützt besonders jene, die durch Hitze stärker belastet sind.

Weitere Infos zu allen 37 „Coolen Zonen“ finden sich online unter: www.wien.gv.at/umwelt/coole-zonen

Alle Standorte sind auch im wien.gv.at-Stadtplan unter wien.gv.at/stadtplan abrufbar. (Schluss) red