  • 07.08.2026, 08:44:03
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Lieblingsgerichte mit Mehrwert: Wie GOURMET Kids aktiven Kindern Energie für den Sommer liefert

GOURMET Kids versorgt österreichweit über 4.000 Kinder in rund 100 Feriencamps mit abwechslungsreichen Menüs aus hochwertigen Zutaten.

Fußball, Abenteuer und Bewegung: GOURMET Kids versorgt im Sommer über 4.000 Kinder in rund 100 Camps.
Wien (OTS) - 

Feriencamps bedeuten für Kinder vor allem eines: Bewegung, Abenteuer und jede Menge Spaß. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch das Mittagessen. GOURMET Kids kombiniert Lieblingsgerichte der Kinder mit einem hohen Anteil an BIO-Zutaten und bietet damit eine ausgewogene Verpflegung für über 4.000 Kinder in der Ferienbetreuung.

Lieblingsgerichte, die den Kindern schmecken

„Kinder bekommen bei GOURMET Kids ihre Lieblingsgerichte und genau darin liegt unsere Kernkompetenz: Bekannte Speisen so weiterzuentwickeln, dass sie Kindern schmecken und gleichzeitig mit hochwertigen Zutaten und wertvollen Nährstoffen zu einem aktiven Tag beitragen. So können sich Eltern sicher sein, dass ihre Kinder auch in der Ferienbetreuung gut versorgt sind,“ so Mag.ª Claudia Ertl-Huemer, Geschäftsfeldleitung Education Catering.

Kindgerecht, ausgewogen und abwechslungsreich

GOURMET Kids hat für jeden Anlass im Sommercamp die passende Verpflegung – vom Mittagessen bis hin zu Lunchpaketen für Ausflüge. Als erfahrener Partner für Kommunen, Jugendorganisationen und Veranstalter:innen von Feriencamps garantiert GOURMET Kids eine bedarfsgerechte Versorgung. Speisen wie das BIO-Gemüsecurry, die BIO-Grünkernherzen oder die BIO-Rindfleisch-Bulgurlaibchen werden täglich frisch und kindgerecht zubereitet. Das Wichtigste dabei ist: Es muss den Kindern schmecken. Deshalb orientieren sich die Diätolog:innen, Ernährungswissenschaftler:innen und Köch:innen von GOURMET Kids bei der Rezeptentwicklung stets an den Bedürfnissen der jüngsten Gäste. Die Hälfte der Speisen ist vegetarisch und es gibt ein großes Angebot an gluten- und laktosefreien Speisen.

BIO-Zutaten aus Österreich

Bereits 75 % aller Zutaten für die Kinderspeisen kommen aus Österreich. Fleisch von Rind, Kalb, Schwein, Huhn und Pute, Freilandei sowie Milch und Milchprodukte kauft GOURMET Kids zu 100 % heimisch ein. Obst und Gemüse kauft GOURMET Kids vorrangig aus dem Marchfeld und von österreichischen BIO-Bauernhöfen. Bis zu 60 % der Zutaten haben zudem BIO-Qualität, 140 Speisen werden vollständig mit BIO-Zutaten gekocht.

Mehr über GOURMET: GOURMET | OTS.at

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