  • 07.08.2026, 08:32:33
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  • OTS0008

Fahrbahnerneuerung bei Korneuburg Ost abgeschlossen

Landesstraße B 3 auf rund 700 Metern saniert

St. Pölten (OTS) - 

In Korneuburg ist die Erneuerung der Landesstraße B 3 zwischen den Kreuzungen mit der L 1120 und der Rampe der A 22 bei Korneuburg Ost nunmehr abgeschlossen. In diesem Bereich, der von einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von rund 11.000 Fahrzeugen pro Tag frequentiert wird, hatte die Landesstraße zuvor auf einer Gesamtlänge von rund 700 Metern bzw. einer Gesamtfläche von rund 7.250 Quadratmetern zahlreiche Fahrbahnschäden wie Setzungen an den Fahrbahnrändern, Netzrisse, Verdrückungen und Spurrinnen aufgewiesen.

Als Sanierungsmaßnahme der Landesstraße B 3 wurde in Folge eine Erneuerung des Konstruktionsaufbaues gewählt: Nach dem Abfräsen der Asphaltschichten in einer Stärke von 16 Zentimetern erfolgte die Aufbringung einer 13 Zentimeter dicken bituminösen Tragschicht sowie einer drei Zentimeter dicken bituminösen Deckschicht entlang der B 3. Im Kreuzungsbereich der B 3 mit der L 1120 wurde die Asphaltschicht in einer Stärke von 22 Zentimetern abgefräst. Im Anschluss wurden dort eine sechs Zentimeter dicke bituminöse Tragschichte, eine 13 Zentimeter starke modifizierte bituminöse Tragschicht sowie eine drei Zentimeter dicke bituminöse Deckschicht eingebaut.

Die Arbeiten für die Fahrbahnerneuerung wurden innerhalb einer Bauzeit von zwei Wochen von der Firma Leyrer & Graf unter halbseitiger Sperre der Landesstraße B 3 und unter einer Wochenendsperre des Kreuzungsplateaus B 3 und L 1120 durchgeführt. Abschließend wurde die erforderliche Bodenmarkierung aufgebracht, durch die Straßenmeisterei Korneuburg wird das Bankett noch dem Neubestand angepasst. Die Kosten für die durchgeführte Fahrbahnerneuerung in der Höhe von rund 535.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/81260141, Christoph Schodl, und e-mail [email protected].

Rückfragen & Kontakt

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Rainer Hirschkorn
Telefon: 02742/9005-12175
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