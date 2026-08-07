30 Jugendliche aus 15 Ländern setzen bei den EYFON VIG YouthDays ein Zeichen für Zusammenhalt in Europa

Neumarkt in der Steiermark (OTS) -

Vom 2. bis 7. August 2026 treffen sich 30 Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren aus 15 Ländern der Vienna Insurance Group auf der Europaburg Neumarkt zu den EYFON VIG YouthDays 2026. Unter dem Motto "United in Plurality" setzen sich die Teilnehmenden eine Woche lang mit Themen wie Vielfalt, Vorurteilen, Perspektivenwechsel, Medienkompetenz und Friedensbildung auseinander.

Das internationale Bildungsprogramm verbindet interaktive Workshops, Exkursionen und Outdoor-Aktivitäten mit dem interkulturellen Austausch. Gemeinsam entwickeln die Jugendlichen Kompetenzen für ein respektvolles Miteinander und lernen, wie gesellschaftlicher Zusammenhalt trotz unterschiedlicher Hintergründe gelingen kann. Das Programm umfasst unter anderem Workshops zu Diversität, Rollenspiele zum Perspektivenwechsel, Begegnungen mit Expertinnen und Experten aus den Bereichen Antidiskriminierung und Medienbildung sowie gemeinsame Freizeitaktivitäten und einen interkulturellen Abend.

Die EYFON VIG YouthDays werden vom European Youth Forum Neumarkt (EYFON) in Kooperation mit dem Wiener Städtischen Versicherungsverein, Hauptaktionär der Vienna Insurance Group (VIG) durchgeführt und finden heuer bereits zum siebenten Mal statt. Ziel ist es, junge Menschen aus Mittel-, Ost- und Südosteuropa miteinander zu vernetzen und europäische Werte durch persönliche Begegnungen erlebbar zu machen. „ Die Förderung des Austauschs unter Jugendlichen ist ein zentrales Anliegen unserer Versicherungsgruppe. Mit den „EYFON VIG YouthDays“ schaffen wir eine Plattform, die den grenzüberschreitenden Dialog stärkt und gleichzeitig unsere Werte – Vielfalt, gegenseitiges Verständnis und Solidarität – erlebbar macht. Denn Jugendliche sind die Gestalterinnen und Gestalter der Zukunft und tragen maßgeblich dazu bei, das Europa von morgen zu prägen “, sagt Robert Lasshofer, Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, Hauptaktionär der Vienna Insurance Group (VIG).

Dr. Christoph Leitl, Präsident des European Youth Forum Neumarkt:

„ Europa entsteht nicht durch Verträge allein, sondern durch Begegnungen zwischen Menschen. Wenn junge Menschen unterschiedlicher Kulturen miteinander diskutieren, voneinander lernen und Freundschaften schließen, schaffen sie die Grundlage für ein friedliches und geeintes Europa. “

“ As a representative from Lithuania, this was my first time participating in EYFON VIG YouthDays, and it has been a truly inspiring experience. From the very first minute, I was welcomed by incredibly warm and open people, which made it easy to connect despite our different backgrounds. Coming from a country on Europe`s eastern border, conversations about stereotypes, plurality and cooperation feel especially meaningful to me. I arrived representing Lithuania, but I´m leaving feeling connected to a much larger European community. ” so Urte aus Litauen.

“ Before coming to the EYFON VIG Youth Days, I thought it would be all workshops and discussions, but it turned out to be so much more. I met many people from all over Europe, and it was really nice seeing how everyone had their own unique perspectives, and experiences, but still got along so well .” so Aron aus Albanien.

Neben der fachlichen Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen steht vor allem das gemeinsame Erleben im Mittelpunkt. Die Jugendlichen verbringen sechs Tage auf der Europaburg Neumarkt, arbeiten in internationalen Gruppen zusammen und erleben, dass Vielfalt eine Stärke für Europa sein kann.

Mit den EYFON VIG YouthDays leisten das European Youth Forum Neumarkt und und der Wiener Städtische Versicherungsverein einen gemeinsamen Beitrag zur Förderung demokratischer Werte, interkultureller Verständigung und europäischer Zusammenarbeit. Gerade in einer Zeit zunehmender gesellschaftlicher Polarisierung soll das Programm jungen Menschen Werkzeuge vermitteln, um Vorurteile abzubauen, kritisch zu denken und Verantwortung für ein friedliches Europa zu übernehmen.

Über EYFON:

Das Europäische Jugendforum Neumarkt (EYFON) steht für ein Europa, das Frieden in Freiheit lebt und jungen Europäerinnen und Europäern die Chance eröffnet gemeinsam an der Zukunft Europas zu arbeiten. Jährlich sind mehrere hundert EYFONISTAS Gäste auf der Europaburg in Neumarkt und erleben interkulturellen Dialog im Rahmen von PeaceDays, YouthDays und Partnerformaten. Zielgruppe sind 18-25 jährige Europäerinnen und Europäer. Gemeinsam mit namhaften Kooperationspartnern wie dem Wiener Städtischen Versicherungsverein, der Wirtschaftskammerorganisation, Magna, Energie Steiermark und vieler weiterer Investoren wird diese Initiative ermöglicht.