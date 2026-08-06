“FREY WILLE“ informiert über Cybervorfall und setzt umfassende Sicherheitsmaßnahmen

Wien (OTS) -

Die “FREY WILLE“ GmbH & Co. KG informiert über einen Cybervorfall, der am Abend des 2. August 2026 festgestellt wurde. Unmittelbar nach Bekanntwerden wurden umfassende Maßnahmen eingeleitet, um die IT-Systeme abzusichern, den Vorfall forensisch zu untersuchen und mögliche negativen Auswirkungen zu begrenzen.

Hierzu wurden umgehend international erfahrene Spezialisten aus den Bereichen Cybersecurity und IT-Forensik hinzugezogen. Gemeinsam mit den internen Expertinnen und Experten arbeiten diese mit höchster Priorität an der Analyse und Eindämmung des Vorfalls sowie an der schrittweisen Wiederherstellung der betroffenen Systeme. Der Zugriff auf einzelne Datenbestände ist derzeit noch eingeschränkt. Nach dem aktuellen Stand der Untersuchungen ist davon auszugehen, dass Daten aus den IT-Systemen abgeflossen sind. Der genaue Umfang des Vorfalls wird derzeit im Rahmen laufender forensischer Analysen ermittelt. Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen umfassen die betroffenen Daten sowohl Informationen aus Geschäftsbeziehungen als auch personenbezogene Kundendaten, insbesondere Kontakt-, Vertrags-, Kommunikations- und Abrechnungsdaten.

Im Zuge der laufenden Information potenziell Betroffener wird die FREY WILLE GmbH & Co. KG vorsorglich auch ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kontaktieren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch personenbezogene Daten aus früheren Beschäftigungsverhältnissen von dem Vorfall betroffen sind.

FREY WILLE arbeitet mit Hochdruck daran, sämtliche betroffenen Personen und Unternehmen individuell zu informieren. Da der Zugriff auf einzelne Datenbestände infolge des Cybervorfalls derzeit noch eingeschränkt ist, erfolgt diese Presseaussendung ergänzend zur direkten Benachrichtigung. Sie soll sicherstellen, dass potenziell Betroffene möglichst rasch Kenntnis von dem Vorfall erhalten und sich frühzeitig vor möglichen Risiken – insbesondere Phishing-Versuchen, Identitätsdiebstahl, betrügerischen Kontaktaufnahmen oder einem Missbrauch personenbezogener Daten – schützen können.

Aus Gründen der Vorsicht empfiehlt das Unternehmen allen potenziell Betroffenen, erhöhte Aufmerksamkeit gegenüber Phishing-Versuchen und betrügerischen E-Mails walten zu lassen. Insbesondere sollten unerwartete Nachrichten mit Anhängen oder Links sowie Aufforderungen zur Bekanntgabe persönlicher Zugangsdaten oder Änderungen von Zahlungs- und Kontodaten sorgfältig geprüft und im Zweifel über bekannte Kommunikationswege verifiziert werden.

Die “FREY WILLE“ GmbH & Co. KG hat sämtliche erforderlichen Maßnahmen unverzüglich eingeleitet. Die zuständige Datenschutzbehörde wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben informiert, darüber hinaus wurde Anzeige bei den Strafverfolgungsbehörden erstattet. Parallel dazu wurden die bestehenden technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen weiter verstärkt, um die Widerstandsfähigkeit der IT-Infrastruktur nachhaltig zu erhöhen.

Zur weiteren Unterstützung stellt die “FREY WILLE GmbH“ & Co. KG gemeinsam mit der Agentur Cyberschutz (Cyber- und IT-Security & Consulting GmbH) ein kostenloses Darknet-Monitoring zur Verfügung. Dieses dient dazu, eine mögliche Veröffentlichung oder missbräuchliche Verwendung betroffener Daten frühzeitig zu erkennen. Informationen zur Inanspruchnahme dieses Angebots werden den Betroffenen zeitnah zur Verfügung gestellt.

Dr. Friedrich Wille, Geschäftsführer der FREY WILLE GmbH & Co. KG, erklärt:

„Der Schutz der Daten unserer Kundinnen und Kunden, Geschäftspartner sowie unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besitzt für FREY WILLE höchste Priorität. Wir bedauern diesen Vorfall außerordentlich. Gemeinsam mit führenden Cybersecurity-Experten arbeiten wir mit größter Sorgfalt daran, den Sachverhalt vollständig aufzuklären, mögliche Auswirkungen zu minimieren und unsere Systeme sicher und rasch wiederherzustellen. Gleichzeitig setzen wir alles daran, das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden sowie unserer Geschäftspartner weiterhin zu rechtfertigen. Unsere Geschäftstätigkeit wird uneingeschränkt und in der gewohnt verlässlichen Weise fortgeführt. Für unsere Kundinnen und Kunden sowie unsere Geschäftspartner ändert sich nichts.“

Die “FREY WILLE“ GmbH & Co. KG wird über wesentliche neue Erkenntnisse im Einklang mit den laufenden Ermittlungen transparent informieren.