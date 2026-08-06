Bauzentrum der Blauen Lagune vor Fertigstellung

Wiener Neudorf (OTS) -

Die bauseitige Fertigstellung des Bauzentrums der Blauen Lagune wird bis Ende August erfolgen, die Übergabe an die Mieter:innen ist bereits im vollen Gange. Derzeit werden die letzten abschließenden Arbeiten für den regulären Betrieb durchgeführt. Gleichzeitig stellt die Blaue Lagune die Geschäftsführung für die nächste Phase neu auf: Angelika Aulinger wird ab 1. September 2026 neue Geschäftsführerin und übernimmt die Verantwortung für die weitere Vermarktung und den Betrieb des Bauzentrums.

Erich Benischek, Gründer der Blauen Lagune und Initiator des Bauzentrums, scheidet aus der Geschäftsführung aus. Durch seinen jahrzehntelangen Einsatz hat er die Blaue Lagune zum größten Fertighauszentrum Europas gemacht; mit seiner Idee des Bauzentrums soll sich der Standort weiterentwickeln und zukunftsfit bleiben.

Neues Angebot für Bauen, Sanieren, Einrichten und Immobilien

Das Bauzentrum ergänzt das seit 1992 bestehende Fertighauszentrum der Blauen Lagune: In fünf miteinander verbundenen Gebäuden werden künftig Angebote aus den Bereichen Bautechnik, Haustechnik, Innenausstattung, Einrichtung und Immobilien zusammengeführt. Unternehmen können ihre Produkte und Lösungen in eigenen Showrooms oder in thematisch gestalteten Ausstellungsbereichen präsentieren.

Das Bauzentrum richtet sich sowohl an private Bau- und Wohninteressierte als auch an Unternehmen, Architekt:innen, Planer:innen und weitere Fachbesucher:innen. Es fungiert als ganzjährig zugänglicher Standort, der Ausstellung, Information und persönliche Beratung miteinander verbindet. Schulungen, Fachveranstaltungen und Möglichkeiten zum Austausch innerhalb der Bau- und Immobilienwirtschaft ergänzen das Konzept.

Angelika Aulinger: Langjährige Erfahrung in der Bauzulieferindustrie

Angelika Aulinger verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Vertrieb und Management innerhalb der Bauzulieferindustrie. Zu ihren bisherigen beruflichen Stationen zählen unter anderem Schöck Bauteile, James Hardie, HALFEN und SAINT-GOBAIN RIGIPS. In ihren Funktionen verantwortete sie den Aufbau und die Weiterentwicklung von Märkten, Business Development und Vertrieb in Österreich und CEE, zu ihren Kund:innen zählten unter anderem die Holzfertighaus-Industrie. Diese Erfahrung bringt sie nun in die weitere Entwicklung der Blauen Lagune und die Inbetriebnahme des Bauzentrums ein.

„Erich Benischek hat die Blaue Lagune über Jahrzehnte geprägt und das Bauzentrum initiiert. Mit der bevorstehenden Eröffnung dieser Erweiterung beginnt nun die entscheidende Betriebsphase. Mein Fokus liegt darauf, die Aussteller:innen eng zu begleiten, weitere Partner:innen für den Standort zu gewinnen und das Angebot für private wie gewerbliche Besucher:innen konsequent weiterzuentwickeln“, sagt Angelika Aulinger, die ab 1. September 2026 die Funktion als Geschäftsführerin der Blauen Lagune übernimmt.

Über die Blaue Lagune

Die Blaue Lagune in Wiener Neudorf ist ein Ausstellungs- und Beratungsstandort rund um Bauen, Sanieren, Wohnen und Immobilien. Das 1992 eröffnete Fertighauszentrum ermöglicht Bauinteressierten, unterschiedliche Häuser, Bauweisen und Ausstattungsvarianten direkt vor Ort zu vergleichen. Mit dem neuen Bauzentrum erweitert die Blaue Lagune ihr Angebot um fünf miteinander verbundene Ausstellungsgebäude mit Showrooms und Themenbereichen für Bautechnik, Haustechnik, Innenausstattung, Sanierung/Renovierung, Einrichtung und Immobilien.