Dieselkino Oberwart eröffnet neuen Premium-Kinosaal

Oberwart / Graz (OTS) -

Mit der Eröffnung des neuen Premium-Kinosaals 6 steht den Besucherinnen und Besuchern ab sofort ein Kinoerlebnis der neuesten Generation zur Verfügung. Der neue Saal vereint modernste Kino- und Audiotechnologie mit außergewöhnlichem Sitzkomfort und ist der erste fertiggestellte Abschnitt des rund sechs Millionen Euro umfassenden Aus- und Umbaus, dessen Abschluss für November 2026 geplant ist.

Der neue Premium-Kinosaal verfügt über 94 Sitzplätze und wurde konsequent auf höchsten Komfort ausgelegt. Besonders breite Premium-Komfortsessel bieten den Gästen deutlich mehr Platz und Beinfreiheit. Für ein exklusives Kinoerlebnis stehen darüber hinaus vier elektrisch verstellbare Premium-Logen zur Verfügung, die höchsten Sitzkomfort mit modernem Design verbinden.

Auch technisch setzt der neue Saal neue Maßstäbe. Ausgestattet mit modernster Laserprojektion und einer Dolby Atmos-Soundanlage bietet der Premium-Kinosaal ein Filmerlebnis auf höchstem Niveau. Die Laserprojektion sorgt für gestochen scharfe Bilder, brillante Farben, beeindruckende Kontraste und eine außergewöhnliche Bildhelligkeit. Ergänzt wird dies durch die objektbasierte 3D-Audiotechnologie von Dolby Atmos, die Geräusche und Effekte präzise und dreidimensional im gesamten Saal platziert. Das Ergebnis ist ein besonders realistisches und immersives Kinoerlebnis, das Bild und Ton auf eindrucksvolle Weise miteinander verbindet.

„Mit der Eröffnung unseres neuen Premium-Kinosaals setzen wir den ersten sichtbaren Meilenstein unseres umfassenden Modernisierungsprojekts. Unser Anspruch war es, einen Saal zu schaffen, der modernste Kinotechnologie mit außergewöhnlichem Komfort verbindet. Die Kombination aus Laserprojektion, beeindruckendem Dolby Atmos-Sound, großzügigen Premium-Sesseln und elektrisch verstellbaren Logen sorgt für ein Kinoerlebnis, das Besucherinnen und Besucher nicht nur sehen und hören, sondern mit allen Sinnen erleben. Gleichzeitig ist dieser neue Saal ein klares Bekenntnis zum Standort Oberwart und zu unserer Überzeugung, dass Kino auch in Zukunft ein einzigartiges Gemeinschaftserlebnis bleibt.“

Wolfgang Brandner, Marketingleiter und Pressesprecher der Dieselkinos

Mit der Eröffnung des neuen Premium-Kinosaals ist der erste Bauabschnitt des größten Modernisierungsprojekts in der Geschichte des Unternehmens erfolgreich abgeschlossen. Bereits in den vergangenen Monaten wurden das Foyer umfassend modernisiert, das Buffet neugestaltet und sämtliche bestehenden Kinosäle mit neuen Komfortsesseln ausgestattet.

Die Arbeiten am weiteren Ausbau laufen indes planmäßig weiter. Derzeit entstehen zusätzliche Gastronomieflächen sowie eine hochmoderne Bowlinganlage mit zwölf Bahnen der Premium-Marke Valcke, die künftig modernste Bowlingtechnik mit stilvollem Ambiente verbindet. Ergänzt wird das Freizeitangebot durch einen neuen Indoor-Kinderspielplatz, der insbesondere das Kindergeburtstagsangebot noch attraktiver machen wird.

Mit einer Gesamtinvestition von rund sechs Millionen Euro entwickelt sich das Dieselkino Oberwart Schritt für Schritt zu einem der modernsten Entertainment-Standorte Österreichs. Die Fertigstellung des gesamten Ausbauprojekts ist für November 2026 vorgesehen.