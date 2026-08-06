ÖGK baut digitale Services schrittweise aus

Wien (OTS) -

Künstliche Intelligenz (KI) ist im Alltag längst ein geläufiger Begriff. Auch die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) treibt die Innovation im Zusammenhang mit KI aktiv voran und arbeitet intensiv daran, sich im Bereich Digitalisierung laufend weiterzuentwickeln. Dabei steht vor allem eines im Mittelpunkt: digitale Lösungen zu schaffen, die den 7,6 Millionen Versicherten, unseren Vertragspartner*innen und Dienstgeber*innen einen einfacheren Zugang zu Leistungen ermöglichen und die Services weiter verbessern.

ÖGK stärkt die Gesundheitsversorgung mit Hilfe von KI

Um unseren Versicherten eine schnellere Kostenerstattung zu ermöglichen, unterstützt das KI-System KAI (Kostenerstattung mit Artificial Intelligence) bei der Verarbeitung eingereichter Rechnungen über die Meine ÖGK-App oder über die ÖGK-Webseite unter Rechnung einreichen. Routineaufgaben werden automatisiert erledigt, während sich die Mitarbeitenden verstärkt auf komplexe Anliegen und die Versicherten konzentrieren können. So konnten bereits über 85 Millionen eingereichte Seiten weitgehend automatisiert bearbeitet werden. In der Meine ÖGK-App lässt sich der Bearbeitungsstand der eingereichten Rechnungen zudem jederzeit in Echtzeit verfolgen. KI unterstützt auch bei der Vertragspartnerkontrolle, indem sie Abrechnungen auf Auffälligkeiten prüft und den Mitarbeitenden potenzielle Prüffälle übersichtlich zur weiteren Bearbeitung bereitstellt.

„Wir sind auf dem Weg, die modernste Gesundheitskasse Europas zu werden. Damit die Beiträge unserer Versicherten noch effizienter genutzt werden, setzen wir als ÖGK gezielt auf den Ausbau unserer digitalen Angebote sowie auf den Einsatz moderner Technologien, um Arbeitsprozesse kontinuierlich zu optimieren, Abläufe zu vereinfachen und Ressourcen noch wirkungsvoller einzusetzen“, so der Generaldirektor der ÖGK, Bernhard Wurzer.

Schnell, einfach und digital: Die Meine ÖGK-App

Über eine Million Downloads und über 200.000 monatliche aktive Nutzer*innen zeigen: Immer mehr Versicherte verzichten auf Besuche in unseren Kundenservicestellen und greifen auf die zahlreichen Features und digitalen Services der Meine ÖGK-App zurück.

Arzttermine buchen, einen Versicherungsdatenauszug herunterladen oder eine Rechnung einreichen funktionieren in der Meine ÖGK-App unkompliziert und erleichtern den Versicherten den Alltag. Viele weitere Services stehen den Nutzer*innen in der Meine-ÖGK-App zur Verfügung:

Push-Benachrichtigung für e-Rezepte

Digitale e-card in der Meine ÖGK-App

Beantragung des Urlaubskrankenscheins

Buchung von Impfterminen

Ärzt*innen- und Apothekensuche

Anforderung des Kinderbetreuungsgeldes

Kostenloses Brustkrebs-Früherkennungsprogramm in der App

Beratungstermine zum Wochengeld buchen

Die App wird laufend weiterentwickelt und regelmäßig um neue Funktionen erweitert - zuletzt etwa um die digitale e-card sowie Push-Benachrichtigungen für e-Rezepte. So werden Nutzer*innen sofort informiert, wenn ein e-Rezept ausgestellt wurde. Die App ist kostenlos im App Store und bei Google Play erhältlich. Digitale Abläufe reduzieren zudem den administrativen Aufwand und schaffen mehr Zeit für die individuelle Beratung der 7,6 Millionen Versicherten.

Mit dem Dienstgeber-Dashboard der ÖGK alles im Blick

Seit Oktober 2025 steht Betrieben und Bevollmächtigten das Dienstgeber-Dashboard (DG-Dashboard) zur Verfügung. Es bündelt alle e-Services der ÖGK sowie der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) mit nur einem Log-In an einem Ort. Der Einstieg erfolgt sicher und einfach durch die ID Austria. Nach dem Log-In bietet das Dashboard eine personalisierte Gesamtübersicht. Jedes Thema ist kachelförmig als Widget dargestellt. Aktuell bietet das DG-Dashboard folgende Widgets:

Beitragskonto

Auftragnehmerkonto

Anträge

Postfach

Clearing

Internationales

Nachrichten

Suche/Hilfe

Das DG-Dashboard ist direkt ins Unternehmensserviceportal (Mein USP - Login) integriert. Wer dort bereits ÖGK e-Services wie WEBEKU nutzt, findet automatisch das neue Dashboard. So wie alle anderen Services der ÖGK entwickelt sich auch das DG-Dashboard kontinuierlich weiter und orientiert sich dabei an den Wünschen der Kund*innen.

Digitale Services vereinfachen Vorsorgemaßnahmen

Wer Vorsorgeangebote rechtzeitig nutzt, kann gesundheitliche Risiken früh erkennen und entsprechend handeln. Das Digitalisierungsprogramm ÖGK 2030 motiviert Versicherte durch personalisierte Angebote („Persönliches Vorsorgemanagement“ und „Persönliches Einladungsmanagement“), diese Leistungen rechtzeitig in Anspruch zu nehmen.

Geplant ist zudem, den Anamnesebogen für die Vorsorgeuntersuchung bequem vorab in der App auszufüllen. Beim Stecken der e-card wird dieser direkt an die Ärztin oder den Arzt übermittelt. Künftig sollen Lebensstil-Empfehlungen beim Befundgespräch mit passenden Angeboten (z. B. Kurse zu Bewegung, Ernährung oder Raucherentwöhnung) in der App verknüpft werden. Der sichere Umgang mit Daten hat dabei höchste Priorität. Neue Funktionen werden Schritt für Schritt erprobt und unter strenger Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben (wie dem EU AI Act) umgesetzt.

Die Vorteile für Versicherte auf einen Blick: