Plattform Industrie 4.0 Österreich wird IDTA Hub und vertieft Zusammenarbeit mit der Industrial Digital Twin Association

Wien (OTS) -

Die österreichische Plattform Industrie 4.0 und die Industrial Digital Twin Association (IDTA) haben ein Memorandum of Understanding (MoU) zur Intensivierung ihrer Zusammenarbeit unterzeichnet. Damit übernimmt die Plattform Industrie 4.0 die Rolle des offiziellen IDTA Industry Hub und unterstützt künftig aktiv die Anwendung der Asset Administration Shell (AAS) sowie digitaler Zwillinge in Österreich. Zusätzlich setzt die Plattform in Kooperation mit der Österreichischen Wissenschaftlichen Gesellschaft für Produktionstechnik (ÖWGP) einen IDTA Research Hub auf.

Die IDTA ist eine internationale Organisation zur Förderung digitaler Zwillinge in der Industrie. Ihr Ziel ist die Etablierung der Asset Administration Shell (AAS) als interoperabler Standard für die digitale Abbildung von Maschinen, Anlagen, Komponenten und Produkten. Die AAS bildet ein Fundament für den durchgängigen digitalen Datenaustausch entlang industrieller Wertschöpfungsketten.

Als IDTA Industry sowie Research Hub übernimmt die Plattform Industrie 4.0 Österreich künftig die Rolle einer zentralen Anlaufstelle für Unternehmen, Forschungseinrichtungen und weitere Stakeholder in Österreich. Ziel ist es, Wissen und Best Practices rund um die Asset Administration Shell zu fördern sowie gemeinsam mit der IDTA die Verbreitung und Weiterentwicklung digitaler Zwillinge und des internationalen AAS-Ökosystems zu stärken.

„Die Partnerschaft unterstreicht das gemeinsame Ziel, die Digitalisierung der Industrie durch offene Standards und internationale Zusammenarbeit zu beschleunigen. Die Unterzeichnung des Memorandum of Understanding baut u.a. auf der Nutzung der AAS in den Forschungsprojekten SM4RTENANCE (europäischer Datenraum für den Maschinenbau; sm4rtenance.eu) sowie PASSAT (österreichisches Leitprojekt zum Digitalen Produktpass, DPP; digitaler-produkt-pass.at) auf, die gezeigt haben, welchen Mehrwert die Asset Administration Shell für die industrielle Anwendung bietet. Als österreichischer IDTA Hub wollen wir dieses Wissen in die Breite bringen und gemeinsam die Verbreitung interoperabler digitaler Zwillinge vorantreiben“, betont Roland Sommer, Geschäftsführer der Plattform Industrie 4.0 Österreich.

„Mit der Plattform Industrie 4.0 Österreich erweitern wir unser internationales Netzwerk um einen wichtigen Partner. Die bisherigen gemeinsamen Aktivitäten unterstreichen die Bedeutung des Zusammenspiels von Forschung, Standardisierung und industrieller Anwendung für die Einführung der Asset Administration Shell. Die Plattform wird Unternehmen und Forschungseinrichtungen in Österreich den Zugang zu digitalen Zwillingen und zu offenen Standards erleichtern und die internationale Zusammenarbeit stärken“, ergänzt Matthias Bölke, Vice President Strategy Industrial Automation bei Schneider Electric, der erst im Juni für weitere drei Jahre als Vorstandsvorsitzender der Industrial Digital Twin Association bestätigt wurde.

Über die Plattform Industrie 4.0 Österreich

Die Initiative hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2015 durch das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) und den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden zu einer gemeinsam getragenen Kompetenz- und Innovationsplattform etabliert. Der Verein setzt Aktivitäten, um eine dynamische Entwicklung des österreichischen Produktionssektors zu sichern, Forschung, Innovation und Qualifikation zu forcieren und zu einer qualitätsvollen Arbeitswelt sowie zu einem hohen Beschäftigungsniveau beizutragen. Das Ziel ist es, technologische Entwicklungen und Innovationen der Digitalisierung bestmöglich für Unternehmen, Beschäftigte und zum Wohle der Gesellschaft zu nutzen, den Produktionsstandort Österreich nachhaltig zu stärken und seine Wettbewerbsfähigkeit voranzutreiben. Weitere Informationen unter www.plattformindustrie40.at