FPÖ - Krauss: Anstatt Hausaufgaben zu machen, wollen NEOS an der Uhr drehen!

Wien (OTS) -

„Wenn den NEOS nichts mehr einfällt, wird eben am Kalender herumgeschraubt. Anstatt ihre Hausaufgaben zu machen und Wiens Schulen endlich fit für heiße Tage zu machen, wollen sie einfach die Sommerferien vorverlegen“, reagiert der Wiener FPÖ-Klubobmann LAbg. Maximilian Krauss auf die Aussagen von Bildungsstadträtin Bettina Emmerling im heutigen Presse-Interview.

Mit einer Vorverlegung der Sommerferien werde jedenfalls kein einziges Klassenzimmer kühler: „Das Problem ist nicht der Zeitraum der Sommerferien, sondern dass viele Wiener Schulen auch im Jahr 2026 noch immer über keine ausreichende Beschattung, Kühlung oder moderne Gebäudetechnik verfügen. Hitzewellen wird es auch künftig von Juni bis September geben. Wer glaubt, sie durch eine Verschiebung der Sommerferien lösen zu können, betreibt reine Symbolpolitik“, so Krauss, der das Problem beim Namen nennt:

„Jede Asyl-Luxusresidenz verfügt heute über Klimaanlagen oder leistungsfähige Kühl- und Lüftungssysteme, aber tausende Wiener Kinder müssen in überhitzten Klassenzimmern lernen. Das Problem ist die jahrzehntelange Vernachlässigung der Schulinfrastruktur durch die Stadtregierung.“ Daher braucht es eine Hitzeschutz-Offensive für Wiens Schulen: „Das kostet Geld, ist aber die einzige nachhaltige Lösung.“

Krauss verweist zudem auf die weitreichenden Folgen einer Änderung des Sommerferienkalenders: „Die NEOS, die selbsthonorierte Wirtschaftsexpertise, scheinen auch diesmal zu übersehen, welche organisatorischen und wirtschaftlichen Auswirkungen ein solcher Eingriff auf Familien, die Touristiker und viele Betriebe hätte.“ Die FPÖ fordert daher, das Problem zu lösen und nicht weiter im Kalender zu verschieben: “Hier braucht Wien einen Kurswechsel, den es nur mit der FPÖ geben kann“, schließt Krauss.