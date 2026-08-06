  • 06.08.2026, 10:00:32
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Aviso: AK Pressekonferenz am 11. August: „Gezielt. Geplant. Gewissenlos. Lohn- und Sozialdumping haben System“

Sozialbetrug durch dubiose Unternehmen wird gefinkelter, Insolvenzen werden als Geschäftsmodell missbraucht. Die Stabsstelle Betrugsbekämpfung der AK Wien präsentiert ihre Bilanz.

Wien (OTS) - 

Firmen verschwinden über Nacht und tauchen unter neuem Namen wieder auf. Beschäftigte wechseln, ohne es zu wissen, den Arbeitgeber. Aufträge werden über mehrere Subunternehmen weitergereicht, bis kaum mehr nachvollziehbar ist, wer tatsächlich Verantwortung trägt. Die Halbjahresbilanz der Stabsstelle Betrugsbekämpfung der AK Wien zeigt: Organisierter Sozialbetrug durch dubiose Unternehmen kommt die Allgemeinheit aber auch ehrliche Betriebe teuer zu stehen.

Dazu informieren Sie:

Ludwig Dvořák, Bereichsleiter Arbeitsrechtliche Beratung und Rechtsschutz, AK Wien

Andrea Ebner-Pfeifer, Arbeitsrechtsexpertin der Stabsstelle Betrugsbekämpfung, AK Wien

Wann: Dienstag, 11. August, 10 Uhr

Wo: 1040, AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse 2, 6. Stock

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter https://wien.arbeiterkammer.at/sozialbetrug mitverfolgen.

Anmeldungen und Fragen bitte per E-Mail an [email protected].

Wir würden uns sehr freuen, eine:n Vertreter:in Ihrer Redaktion bei der Pressekonferenz oder im Livestream begrüßen zu dürfen.

AK Pressekonferenz am 11. August: „Gezielt. Geplant. Gewissenlos. Lohn- und Sozialdumping haben System“

Sozialbetrug durch dubiose Unternehmen wird immer gefinkelter, Insolvenzen werden häufig als Geschäftsmodell missbraucht. Die Halbjahresbilanz der Stabsstelle Betrugsbekämpfung der AK Wien zeigt: Organisierter Sozialbetrug durch dubiose Unternehmen kommt die Allgemeinheit aber auch ehrliche Betriebe teuer zu stehen.
Dazu informieren Sie:
Ludwig Dvořák, Bereichsleiter Arbeitsrechtliche Beratung und Rechtsschutz, AK Wien
Andrea Ebner-Pfeifer, Arbeitsrechtsexpertin der Stabsstelle Betrugsbekämpfung, AK Wien
Wann: Dienstag, 11. August, 10 Uhr

Datum: 11.08.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: AK Medienraum, 6. Stock
Pößlgasse 2
1040 Wien
Österreich

URL: https://wien.arbeiterkammer.at/sozialbetrug

Rückfragen & Kontakt

AK Wien - Kommunikation
Alexa Jirez
Telefon: +436646145075
E-Mail: [email protected]

Ausschließlich für Medienanfragen!
Für alle anderen Anfragen:
https://wien.arbeiterkammer.at/ueberuns/kontakt/index.html

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[Dienstag, 11.08.2026, 10:00]

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