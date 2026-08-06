Qualität mal zwei: Gerhard Gstettner und Lukas Kocher setzen Maßstäbe im Trailrunning!

Silz, Zirl (OTS) -

Jahr für Jahr verzeichnen die von Gerhard Gstettner und Lukas Kocher organisierten Trailrunning-Veranstaltungen neue Zuwächse. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel ist die Kaiserkrone: Im Jahr 2025 konnte die Veranstaltung ihre Teilnehmerzahl verdoppeln.

Hinter dieser Entwicklung steht ein Anspruch, den die beiden Veranstalter konsequent verfolgen: Qualität mal zwei – in der Kommunikation ebenso wie auf der Strecke.

Gstettner und Kocher sind seit vielen Jahren als Veranstalter aktiv, fest in der Trailrunning-Szene verankert und weit über ihre eigenen Events hinaus bekannt. Gleichzeitig sind beide selbst Alpinisten. Ihre Arbeit basiert deshalb nicht nur auf professionellem Eventmanagement, sondern auf langjähriger Erfahrung in den Bergen. Sie kennen die Anforderungen des alpinen Geländes, können Wetterentwicklungen und Risiken einschätzen und wissen, worauf es bei Streckenführung, Ausrüstung und Sicherheitsplanung ankommt.

Die Sicherheit der Teilnehmenden steht dabei ebenso im Mittelpunkt wie eine nachhaltige und verantwortungsvolle Umsetzung. Dazu gehören eine sorgfältige Planung, klare Informationen, die Kontrolle der Pflichtausrüstung und ein respektvoller Umgang mit Natur, Region und vorhandenen Ressourcen. Gstettner und Kocher verstehen sich daher nicht als klassische Eventagentur, sondern als Veranstalter mit echtem Know-how auf den Trails und in den Bergen.

Trotz des kontinuierlichen Wachstums soll der familiäre Charakter erhalten bleiben. Beide sind bei ihren Events ständig vor Ort – auf der Strecke, bei der Ausrüstungskontrolle, im Zielbereich oder im direkten Austausch mit den Teilnehmenden. Ihre Aufmerksamkeit gilt nicht nur den Schnellsten: Die letzten Läufer:innen werden genauso persönlich in Empfang genommen wie die schnellsten oder die ersten.

Gerhard Gstettner und Lukas Kocher haben stets ein offenes Ohr für die Läuferinnen und Läufer: Ihre Rückmeldungen und Erfahrungen fließen direkt in die Weiterentwicklung der Veranstaltungen ein, damit diese wachsen können, ohne ihre persönliche Atmosphäre und Identität zu verlieren.

Die nächsten Höhepunkte stehen bereits fest: Am 6. März 2027 veranstaltet Lukas Kocher sein eigenes Wintertrailrunning-Event im Pitztal. Am 4. April 2027 folgt die von Gerhard Gstettner organisierte Wintertrailrunning-Veranstaltung in Seefeld.