ASFINAG: Reisewellen nach Süden und Norden dominieren das Verkehrsgeschehen

Wien (OTS) -

In den deutschen Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland enden die Sommerferien. Am Wochenende ist aus diesem Grund mit erhöhtem Verkehrsaufkommen auf den Transitrouten Richtung Deutschland zu rechnen. Zudem fahren auch weiterhin viele Urlaubende Richtung Süden. Staugefahr besteht wieder auf den Nord-Süd-Transitstrecken A 9 Pyhrn, A 10 Tauern, A 12 Inntal und A 13 Brenner Autobahn. Aufgrund der generell stärker werdenden Rückreisewelle können auch vermehrt Staus in Richtung Norden entstehen.

Vor allem im Bereich der Baustelle auf der A 10 in Salzburg zwischen Werfen und Golling sind Blockabfertigungen vor dem Tunnel Helbersberg wahrscheinlich. Verzögerungen kann es erwartungsgemäß auf der A 2 Süd Autobahn vor der Tunnelbaustelle auf der Pack, auf der A 10 im speziellen vor der Mautstelle Tauern/Katschberg (St. Michael im Lungau), auf der A 11 Karawanken Autobahn vor dem Karawankentunnel und der A 12 und A 13 vor der Luegbrücke bei der Brennergrenze zu Italien geben. Zusätzlich besteht am Grenzübergang Spielfeld vor einer Baustelle auf slowenischer Seite Staugefahr. 15. August, Maria Himmelfahrt/Ferragosto: Aufgrund des Feiertages ist ab Freitag, 14. August 2025 allgemein mit hohem Reiseverkehr auf Autobahnen und Schnellstraßen zu rechen.

Transitmanagement A 10

Im Rahmen der Testläufe für möglichst stauarme Verkehrsabwicklung auf der A 10 werden am Samstag versuchsweise einzelne Auf- und Abfahrtsrampen im Tennengau zwischen 6 und 16 Uhr gesperrt, um Ausweichverkehr zu verhindern. Auch besteht eine 100 km/h Beschränkung zwischen Salzburg und der Mautstelle St. Michael. Überholverbote für Lkw über 7,5 Tonnen und Pkw mit Anhängern über 750 Kilogramm sowie ein Transit-Lkw-Fahrverbot am Samstag komplettieren das Konzept der Versuchsanordnungen. Genauere Infos sind unter www.asfinag.at/a10 abrufbar.

Abfahrtssperren A 10

Um den Stauausweichverkehr zu unterbinden, gelten für den Zeitraum vom 11. Juli bis 13. September (Sommerferien) auf der Tauernachse im Land Salzburg Abfahrtssperren für den Durchreiseverkehr. Fahrzeuge ohne Reiseziel in Österreich dürfen demnach nicht von der Autobahn abfahren. Betroffen sind die Anschlussstellen Puch-Urstein, Hallein, Kuchl, Golling-Abtenau, Werfen, Knoten Pongau, Lammertal-Hüttau, Eben, Altenmarkt, Flachau, Flachauwinkl und Zederhaus.

DRIVE AUSTRIA: Neuer Info-Service für die Tauern Autobahn

Mit driveaustria.info stellt die ASFINAG für die Tauern Autobahn eine neue mobile Website zur Verfügung. Diese bietet präzise Informationen zu Verkehrslage und Verzögerungen in Echtzeit und ermöglicht auf Prognosebasis eine längerfristige Reiseplanung.

Eine gute Planung spart immer Zeit und Nerven: Deswegen empfiehlt die ASFINAG vor Fahrtantritt generell einen Check der Reiseroute. Informationen in Echtzeit zum aktuellen Reisezeitverlust finden Sie unter http://asfinag.at/reisezeiten.