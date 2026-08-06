- 06.08.2026, 08:59:32
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Erfreuliche Zwischenbilanz für Theaterfest Niederösterreich 2026
LH Mikl-Leitner: „Das Theaterfest Niederösterreich bringt den ganzen Sommer über Kultur auf höchstem Niveau in alle Regionen unseres Landes“
Das Theaterfest Niederösterreich verzeichnet zur Halbzeit der Saison eine erfreuliche Bilanz. An den 19 Festspielorten wurden bisher rund 182.000 Tickets verkauft. Im Vergleichszeitraum 2025 waren es rund 191.000 Tickets. Heuer stehen allerdings mit 22 Produktionen für Erwachsene eine Produktion weniger als im Vorjahr auf dem Spielplan. Bis zum Stichtag 26. Juli musste lediglich eine Vorstellung abgesagt werden. Gleichzeitig wurden aufgrund der großen Nachfrage bereits 16 Zusatzvorstellungen angesetzt.
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner dazu: „Das Theaterfest Niederösterreich bringt den ganzen Sommer über Kultur auf höchstem Niveau in alle Regionen unseres Landes. Es freut mich sehr, dass bereits so viele Besucherinnen und Besucher unsere Festspielorte besucht haben. Das ist ein starkes Zeichen für die hohe Qualität unserer Bühnen, für die große Begeisterung des Publikums und für das große Engagement aller, die das Theaterfest möglich machen. Mein herzlicher Dank gilt den Künstlerinnen und Künstlern, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor und hinter den Kulissen sowie allen Besucherinnen und Besuchern. Sie alle machen das Theaterfest Jahr für Jahr zu einem ganz besonderen kulturellen Höhepunkt in Niederösterreich.“
Theaterfest-Obfrau Kristina Sprenger meint zur Zwischenbilanz: „Die große Resonanz freut uns sehr und zeigt, wie hoch die Wertschätzung für das Sommertheater in Niederösterreich ist. Hinter jeder Produktion stehen engagierte Teams auf und hinter der Bühne, deren Einsatz diesen Erfolg möglich macht. Bis Ende August warten noch viele besondere Theaterabende auf unser Publikum – wir freuen uns auf alle Besucherinnen und Besucher.“
Das Theaterfest Niederösterreich läuft noch bis 30. August – noch zu sehen sind:
Bis 8. August 2026
Theatersommer Haag: Der Geizige
Operette & Musical Langenlois: Hello, Dolly!
Bis 9. August 2026
Sommernachtskomödie Rosenburg: Sugar – Manche mögen's heiß
Raimundspiele Gutenstein: Der Alpenkönig und der Menschenfeind
Wachaufestspiele Weißenkirchen: Carmen darf nicht platzen
Bis 14. August 2026 auf der Felsenbühne Staatz: Ghost – Nachricht von Sam
Bis 15. August 2026 bei den Sommerspielen Melk: Beat it – Da Da Da
Bis 16. August 2026
Musical Sommer Amstetten: The Band
Festspiele Berndorf: Gerüchte ... Gerüchte
Bis 23. August 2026 bei den Festspielen Stockerau: Ein Sommernachtstraum
Bis 27. August 2026 auf der Bühne Baden – Sommerarena: Der Vogelhändler
Bis 29. August 2026
Bühne Baden – Stadttheater: Tootsie
Theater im Bunker Mödling: Horrible Habsburger!
Bis 30. August 2026
Wachaufestspiele Weißenkirchen: Der Wachauer Jedermann
Theaterfest for Kids
Bis 8. August 2026
Sommerspiele Melk: Emma Ehrlich
Bis 9. August 2026
Kindermusical-Sommer Niederösterreich: Ritter Rost und der Schrottkönig
Bis 30. August 2026
Märchensommer Niederösterreich: Aschenputtel – neu getanzt
Infos und Tickets unter www.theaterfest-noe.at
Rückfragen & Kontakt
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Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Doris Zöger
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