Erfreuliche Zwischenbilanz für Theaterfest Niederösterreich 2026

St. Pölten (OTS) -

Das Theaterfest Niederösterreich verzeichnet zur Halbzeit der Saison eine erfreuliche Bilanz. An den 19 Festspielorten wurden bisher rund 182.000 Tickets verkauft. Im Vergleichszeitraum 2025 waren es rund 191.000 Tickets. Heuer stehen allerdings mit 22 Produktionen für Erwachsene eine Produktion weniger als im Vorjahr auf dem Spielplan. Bis zum Stichtag 26. Juli musste lediglich eine Vorstellung abgesagt werden. Gleichzeitig wurden aufgrund der großen Nachfrage bereits 16 Zusatzvorstellungen angesetzt.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner dazu: „Das Theaterfest Niederösterreich bringt den ganzen Sommer über Kultur auf höchstem Niveau in alle Regionen unseres Landes. Es freut mich sehr, dass bereits so viele Besucherinnen und Besucher unsere Festspielorte besucht haben. Das ist ein starkes Zeichen für die hohe Qualität unserer Bühnen, für die große Begeisterung des Publikums und für das große Engagement aller, die das Theaterfest möglich machen. Mein herzlicher Dank gilt den Künstlerinnen und Künstlern, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor und hinter den Kulissen sowie allen Besucherinnen und Besuchern. Sie alle machen das Theaterfest Jahr für Jahr zu einem ganz besonderen kulturellen Höhepunkt in Niederösterreich.“

Theaterfest-Obfrau Kristina Sprenger meint zur Zwischenbilanz: „Die große Resonanz freut uns sehr und zeigt, wie hoch die Wertschätzung für das Sommertheater in Niederösterreich ist. Hinter jeder Produktion stehen engagierte Teams auf und hinter der Bühne, deren Einsatz diesen Erfolg möglich macht. Bis Ende August warten noch viele besondere Theaterabende auf unser Publikum – wir freuen uns auf alle Besucherinnen und Besucher.“

Das Theaterfest Niederösterreich läuft noch bis 30. August – noch zu sehen sind:

Bis 8. August 2026

Theatersommer Haag: Der Geizige

Operette & Musical Langenlois: Hello, Dolly!

Bis 9. August 2026

Sommernachtskomödie Rosenburg: Sugar – Manche mögen's heiß

Raimundspiele Gutenstein: Der Alpenkönig und der Menschenfeind

Wachaufestspiele Weißenkirchen: Carmen darf nicht platzen

Bis 14. August 2026 auf der Felsenbühne Staatz: Ghost – Nachricht von Sam

Bis 15. August 2026 bei den Sommerspielen Melk: Beat it – Da Da Da

Bis 16. August 2026

Musical Sommer Amstetten: The Band

Festspiele Berndorf: Gerüchte ... Gerüchte

Bis 23. August 2026 bei den Festspielen Stockerau: Ein Sommernachtstraum

Bis 27. August 2026 auf der Bühne Baden – Sommerarena: Der Vogelhändler

Bis 29. August 2026

Bühne Baden – Stadttheater: Tootsie

Theater im Bunker Mödling: Horrible Habsburger!

Bis 30. August 2026

Wachaufestspiele Weißenkirchen: Der Wachauer Jedermann

Theaterfest for Kids

Bis 8. August 2026

Sommerspiele Melk: Emma Ehrlich

Bis 9. August 2026

Kindermusical-Sommer Niederösterreich: Ritter Rost und der Schrottkönig

Bis 30. August 2026

Märchensommer Niederösterreich: Aschenputtel – neu getanzt

Infos und Tickets unter www.theaterfest-noe.at