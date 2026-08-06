Generationenwechsel und neues Branding: ssk rechtsanwälte stellen Weichen für die Zukunft

Bregenz/Wien (OTS) -

Die renommierte Rechtsanwaltskanzlei setzt im 38. Jahr ihres Bestehens einen konsequenten Zukunfts- und Wachstumsschritt: Mit der Ernennung von Mag. Bernhard Ibl und Mag. Michael Lins, LL.M. zu Partnern stärkt die Kanzlei ihre Kernbereiche Wirtschaftsrecht und Litigation. Dr. Nikolaus Schertler, der den Aufbau der Kanzlei über Jahrzehnte hinweg maßgeblich mitgeprägt hat, scheidet als Partner aus, unterstützt jedoch weiterhin als Of Counsel mit seiner fundierten Erfahrung.

Mit der Umfirmierung zu Summer Kaufmann + Partner Rechtsanwälte GmbH und dem neuen Branding ssk rechtsanwälte modernisiert die Kanzlei zudem ihren Außenauftritt.

„Bernhard Ibl verfügt über mehrjährige Erfahrung in der prozessualen Vertretung unserer Mandant:innen in zivil- und strafrechtlichen Causen. Der Fokus von Michael Lins liegt auf dem Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, seine Erfahrung bei der Gestaltung von Immobilienverträgen rundet dieses Profil ab. Diese Kombination aus Transaktions- und Prozessexpertise bringt unseren Mandant:innen unmittelbaren Mehrwert“ , betont Mag. Ralph Summer, Rechtsanwalt und Partner bei ssk rechtsanwälte, zu dieser zukunftsweisenden Erweiterung des Partnerkreises.

Über die Kanzlei

ssk rechtsanwälte ist eine Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in Bregenz und Niederlassungen in Wien & Riezlern. Seit fast 40 Jahren treten wir österreichweit für die Rechte unserer Mandant:innen ein.