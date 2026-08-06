E‘SPRESSO: Wie die Hochschule Campus Wien Lehrende beim Kaffee ins Gespräch bringt

Wien (OTS) -

Wie gelingt es, Lehrende in einen regelmäßigen Austausch über gute Hochschullehre zu bringen – auch dann, wenn sie nur wenige Stunden pro Woche an der Hochschule tätig sind? Mit dem Projekt E'SPRESSO – Virtuelle Communities of Practice in der Hochschullehre hat die Hochschule Campus Wien eine Antwort gefunden: kurze, digitale Austauschformate, eine moderne Vernetzungsplattform und eine gemeinsame Videobibliothek schaffen neue Möglichkeiten, hochschuldidaktisches Wissen gemeinsam weiterzuentwickeln.

Das von der Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik (MA 23) geförderte Projekt lief von September 2022 bis Juli 2026 und verfolgte ein klares Ziel: den hochschulweiten Lehrdiskurs nachhaltig zu stärken und insbesondere nebenberuflich Lehrende besser in die akademische Community einzubinden.

E’SPRESSO: Kurz, stark und wirkungsvoll

Namensgeber und Herzstück des Projekts ist das digitale Format E'SPRESSO – inspiriert vom gleichnamigen Kaffee: kurz, stark und belebend. Die kompakten Online-Sessions folgen dem Flipped-Classroom-Prinzip: Ein kurzes Video führt in ein hochschuldidaktisches Thema ein, das anschließend in einer moderierten Diskussion gemeinsam vertieft wird.

Die bewusst kurze Dauer, die flexible Online-Durchführung und der unmittelbare Praxisbezug senkten die Teilnahmehürden deutlich – insbesondere für nebenberuflich Lehrende, die klassische Präsenzangebote häufig nur schwer wahrnehmen können.

Im Projektzeitraum fanden insgesamt elf Veranstaltungen statt – zehn reguläre E'SPRESSO-Runden sowie ein E'SPRESSO kompakt. Darüber hinaus wurde das Format im Rahmen einer internationalen Kooperation erstmals als E'SPRESSO transkontinental durchgeführt. Rund 80 Lehrende beteiligten sich an den Veranstaltungen. Im Mittelpunkt standen aktuelle Themen wie KI-gestützte Lehr- und Lernsettings, digitale Prüfungsformate, Lehrportfolios sowie Barrierefreiheit und Chancengleichheit in Lehre und Prüfung, letztere in Zusammenarbeit mit der Stelle für Gleichbehandlungsfragen sowie dem Gender- und Diversity Management der Hochschule.

Campus Connect vernetzt Lehrende über Fachgrenzen hinweg

Ergänzend zum Austausch wurde die hochschulweite Plattform Campus Connect gezielt weiterentwickelt. Neue Funktionen wie Kommentarmöglichkeiten, ein Diskussionsforum und ein Newsletter fördern den kontinuierlichen fachlichen Austausch unter den Lehrenden.

Besonderes Augenmerk lag zudem auf der digitalen Barrierefreiheit. Mit der Integration des Tools Eye-Able stehen Funktionen zur Anpassung von Schriftgrößen und Kontrasten, zur verbesserten Tastaturnavigation sowie zur Unterstützung assistiver Technologien zur Verfügung. Damit bietet Campus Connect einen niedrigschwelligen digitalen Treffpunkt für Lehrende aller Beschäftigungsformen und verbindet synchrones und asynchrones Lernen innerhalb einer lebendigen Community of Practice.

CampusTube macht Lehrwissen sichtbar

Als dritte Projektsäule entstand CampusTube, eine kuratierte Videobibliothek auf Basis der bestehenden Plattform Panopto. Ziel ist es, Lehrvideos innerhalb der Hochschule systematisch zugänglich zu machen und den kollegialen Wissensaustausch zu fördern – nach dem Prinzip „Von Lehrenden für Lehrende“.

Im Projekt wurden dafür die technischen und organisatorischen Voraussetzungen geschaffen, darunter ein differenziertes Berechtigungs- und Tagging-Konzept sowie eine Moodle-Schnittstelle, die den einfachen Zugriff direkt über das Learning Management System ermöglicht. „Exzellente Lehre entsteht dort, wo Lehrende voneinander lernen und neue Ideen gemeinsam weiterentwickeln. Mit E'SPRESSO haben wir Rahmenbedingungen geschaffen, die diesen Austausch nachhaltig fördern und die hochschuldidaktische Weiterentwicklung an der Hochschule Campus Wien langfristig unterstützen. Das Projekt ist damit ein wichtiger Beitrag zur Sicherung und Weiterentwicklung unserer Lehrqualität“, sagt Evelyn Süss-Stepancik, Vizerektorin für Lehre und Internationales an der Hochschule Campus Wien.

Hohe Akzeptanz und nachhaltige Wirkung

Die Evaluation bestätigt den Erfolg des Projekts: Rund 90 Prozent der befragten Lehrenden bewerten die behandelten Themen als relevant und sehen im Format einen deutlichen Mehrwert für den kollegialen Austausch. „Gute Hochschullehre lebt vom Austausch. Mit E'SPRESSO ist es uns gelungen, ein Format zu etablieren, das Lehrende unkompliziert miteinander ins Gespräch bringt – unabhängig davon, ob sie haupt- oder nebenberuflich an der Hochschule tätig sind. Gleichzeitig haben wir mit Campus Connect und CampusTube eine nachhaltige Infrastruktur geschaffen, die den Wissenstransfer und die Vernetzung auch über einzelne Veranstaltungen hinaus unterstützt“, sagt Christopher Hanzl, Leiter des Teaching Support Centers der Hochschule Campus Wien und Projektverantwortlicher.

Factbox: Projekt E'SPRESSO auf einen Blick

(Stand Juli 2026)

Projektlaufzeit: September 2022 bis Juli 2026

September 2022 bis Juli 2026 Förderung: Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik (MA 23)

Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik (MA 23) Projektziel: Stärkung des hochschulweiten Lehrdiskurses und bessere Vernetzung von haupt- und nebenberuflich Lehrenden

Stärkung des hochschulweiten Lehrdiskurses und bessere Vernetzung von haupt- und nebenberuflich Lehrenden Kernformat: E'SPRESSO – kurze digitale Austauschformate nach dem Flipped-Classroom-Prinzip

E'SPRESSO – kurze digitale Austauschformate nach dem Flipped-Classroom-Prinzip Veranstaltungen: 11 Formate (10 E'SPRESSO-Sessions, 1 E'SPRESSO kompakt) sowie ein internationales E'SPRESSO transkontinental

11 Formate (10 E'SPRESSO-Sessions, 1 E'SPRESSO kompakt) sowie ein internationales Teilnehmende: Rund 80 Lehrende

Rund 80 Lehrende Schwerpunktthemen: KI in der Lehre, digitale Prüfungen, Lehrportfolios, Barrierefreiheit und Chancengleichheit

KI in der Lehre, digitale Prüfungen, Lehrportfolios, Barrierefreiheit und Chancengleichheit Neue Infrastruktur: Weiterentwicklung der Plattform Campus Connect mit Diskussionsforum, Kommentarfunktion und Newsletter

Weiterentwicklung der Plattform mit Diskussionsforum, Kommentarfunktion und Newsletter Barrierefreiheit: Integration von Eye-Able zur Verbesserung der digitalen Zugänglichkeit

Integration von Eye-Able zur Verbesserung der digitalen Zugänglichkeit Wissensplattform: Aufbau von CampusTube – kuratierte Videobibliothek „Von Lehrenden für Lehrende“

Aufbau von – kuratierte Videobibliothek „Von Lehrenden für Lehrende“ Technische Neuerungen: Moodle-Schnittstelle sowie Berechtigungs- und Tagging-Konzept für Lehrvideos

Moodle-Schnittstelle sowie Berechtigungs- und Tagging-Konzept für Lehrvideos Evaluation: Rund 90 % der befragten Lehrenden bewerten die Inhalte als relevant und sehen einen deutlichen Mehrwert für den kollegialen Austausch

Rund 90 % der befragten Lehrenden bewerten die Inhalte als relevant und sehen einen deutlichen Mehrwert für den kollegialen Austausch Nachhaltigkeit: Dauerhafte digitale Infrastruktur für Vernetzung, Wissensaustausch und hochschuldidaktische Weiterentwicklung an der Hochschule Campus Wien

Dauerhafte digitale Infrastruktur für Vernetzung, Wissensaustausch und hochschuldidaktische Weiterentwicklung an der Hochschule Campus Wien Quelle: Hochschule Campus Wien

Hochschule Campus Wien

Mit über 9.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

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