Öffentlicher Rückruf: Schlüsselanhänger "Hund mit Halskette"

Wien (OTS) -

Betroffenes Produkt: Schlüsselanhänger "Hund mit Halskette"

Chargennummer: YS540

Verkaufszeitraum: von Februar bis August 2026

Hersteller / Importeur / Vertreiber: UOUOROSE GmbH

Grund für den Rückruf:

Im Produkt wurden im Rahmen einer amtlichen Untersuchung Mängel festgestellt, die eine potenzielle Gesundheitsgefährdung darstellen.

Wichtiger Hinweis:

Bitte verwenden Sie das genannte Produkt nicht weiter! Es besteht Gesundheitsgefahr für Kinder.

Maßnahme:

Kunden, die das betroffene Produkt gekauft haben, können es in unserer Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis wird selbstverständlich auch ohne Kassabon erstattet.

Kontakt für Rückfragen:

UOUOROSE GmbH

Tel: +43 1 2710016

E-Mail: [email protected]

Diese Warnung bedeutet nicht, dass die Gefährdung durch unser Unternehmen verursacht wurde.