RB Leipzig startet Partnerschaft mit dem SalzburgerLand

SalzburgerLand (OTS) -

RB Leipzig hat mit dem SalzburgerLand einen neuen Partner an seiner Seite. Die österreichische Tourismusregion begleitet die RBL-Herren ab sofort als Official Partner. Die zunächst für eine Spielzeit vereinbarte Partnerschaft ist auf eine langfristige Zusammenarbeit ausgelegt.

Urlaubsregion mit optimalen Trainingsbedingungen

Ein zentraler Bestandteil ist das Sommer-Trainingslager der Roten Bullen in Saalfelden. Das SalzburgerLand hat sich mit hervorragenden Trainingsbedingungen und einer starken Infrastruktur als beliebter Trainingslager-Standort für internationale Top-Clubs etabliert.

„Das SalzburgerLand bietet unserer Mannschaft hervorragende Bedingungen für die Vorbereitung auf die neue Saison. Umso mehr freuen wir uns, dass aus dem Trainingslager nun eine offizielle Partnerschaft entsteht. Mit dem SalzburgerLand gewinnen wir einen attraktiven und international erfolgreichen Partner, der unseren hohen Anspruch an Qualität und Professionalität teilt“, sagt Johann Plenge, Geschäftsführer RB Leipzig.

Große Präsenz des SalzburgerLandes in Leipzig

Neben einer umfangreichen Präsenz rund um die Heimspiele von RB Leipzig – unter anderem auf den LED-Banden in der Red Bull Arena – stehen vor allem gemeinsame Content-Produktionen im Fokus. Darüber hinaus dürfen sich RBL-Fans auf Gewinnspiele und attraktive Reiseangebote ins SalzburgerLand freuen.

„Sport ist ein wichtiger Impulsgeber für den Tourismus. Gerade internationale Sportveranstaltungen und -partnerschaften sind Türöffner für neue Zielgruppen. Mit der Kooperation mit RB Leipzig setzen wir bewusst bei unserem wichtigsten Markt Deutschland an. Gleichzeitig ist diese Kooperation aber auch der Auftakt für eine langfristige internationale Strategie: Die Marke Red Bull genießt weltweit sowohl im Lifestyle- als auch im Sportsegment enorme Strahlkraft. So eröffnet uns diese Positionierung auch in den wachsenden Überseemärkten große Aufmerksamkeit und neue Möglichkeiten, das SalzburgerLand als führende Sport- und Aktivdestination zu positionieren“, erklärt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Schnöll.

Deutschland spielt als wichtigster Auslandsmarkt eine besondere Rolle. Die Partnerschaft mit RB Leipzig eröffnet aber auch zusätzliche Reichweite in den europäischen Kernmärkten sowie den USA und schafft eine emotionale Plattform, um das SalzburgerLand als attraktive Ganzjahres-, Sport- und Aktivdestination zu präsentieren.

„Die Partnerschaft mit dem deutschen Champions-League-Starter RB Leipzig verbindet zwei starke Marken und eröffnet dem SalzburgerLand eine wirkungsvolle Bühne in unserem wichtigsten Auslandsmarkt Deutschland. Der internationale Spitzenfußball bringt eine hohe Aufmerksamkeit und emotionale Nähe zu den Menschen mit sich. Genau diese Strahlkraft wollen wir nutzen, um das SalzburgerLand als attraktive Ganzjahresdestination zu positionieren. Gleichzeitig zeigt die Kooperation, dass Salzburg auch für internationale Topklubs ein erstklassiger Standort für Trainingslager ist. Damit schaffen wir eine Verbindung, die langfristig auf den Tourismus- und Wirtschaftsstandort SalzburgerLand einzahlt“, betont Leo Bauernberger, Geschäftsführer SLTG.

Die Region Saalfelden Leogang hat sich in den vergangenen Jahren als eine der führenden Trainingslagerdestinationen Europas etabliert und bietet internationalen Spitzenklubs optimale Bedingungen für die Saisonvorbereitung.

Lederhose als Geschenk für Nicolas Seiwald

Im Zuge einer gemeinsamen Content-Produktion wurden ausgewählte Spieler mit einer klassischen Lederhose des Salzburger Traditionsunternehmens Gössl ausgestattet. Ein besonderes Zeichen war die Übergabe einer Gössl-Lederhose an den österreichischen Nationalspieler und gebürtigen Salzburger Nicolas Seiwald.

Damit verbindet die Kooperation Spitzensport mit regionaler Identität und macht das SalzburgerLand auch abseits des Fußballplatzes als authentische Tourismus- und Kulturregion erlebbar. Das Traditionsunternehmen mit Sitz und Produktion im SalzburgerLand steht seit Generationen für höchste Qualität, Handwerkskunst und zeitlose Eleganz.