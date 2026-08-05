Kriz-Zwittkovits: Werde Reformkurs fortsetzen und will für neuen Stil in Kammer sorgen

Wien (OTS) -

Die neue Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien, Margarete Kriz-Zwittkovits, wendet sich unmittelbar nach ihrer Angelobung in einer Videobotschaft an die Wiener Unternehmerinnen und Unternehmer. Die Videobotschaft ist unter https://youtu.be/jzydl5IiwEg abzurufen.

Sie spricht darin explizit die Ereignisse der letzten Wochen an: „Das hat uns geschadet. Es wurde Vertrauen verspielt, Menschen enttäuscht und ein gesellschaftliches Bild gezeichnet, für das weder die Wirtschaftskammer noch ich stehen“. Als erste Amtshandlung hat sie angewiesen, dass in der Kammer umgehend ein Verhaltenskodex erarbeitet wird, denn „ich verstehe bei Gleichstellung und Frauenrechten wenig Spaß. Wir leben im Jahr 2026“, so die neue Frau an die Spitze der Wirtschaftskammer Wien.

Kriz-Zwittkovits will „einen neuen Stil in der Wirtschaftskammer einkehren lassen“.

„Mehr Miteinander. Mehr Respekt. Mehr Offenheit“. Sie spricht von einer „offenen Kammer“ in der alle Unternehmen gleichermaßen wertgeschätzt werden, egal, ob Ein-Personen-Unternehmen, KMU oder Großunternehmen. Den eingeschlagenen Reformweg will sie entschlossen fortsetzen: „Deshalb stehe ich für einen Reformkurs. Wir können nicht von der Politik Reformen fordern und selbst nicht mitmachen. Das wäre nicht glaubwürdig. Es ist daher völlig klar, dass ich gemeinsam mit Martha Schultz den Reformkurs entschlossen weitergehen werde.“ Man habe die größte Beitragssenkung (KU2) aller Länder beschlossen und werde nun weiter an Reformen arbeiten und das Angebot der Kammer ausbauen. „Wir werden unsere Effizienz steigern und unser Serviceangebot ausbauen. Persönlich vor Ort und im digitalen Raum. Damit die Unternehmen uns spüren und sehen, dass wir Services haben, auf die sie jederzeit zugreifen können“, so Kriz-Zwittkovits.

Als Service für Medien finden Sie den gesamten Text der Videobotschaft untenstehend.

Liebe Unternehmerinnen! Liebe Unternehmer!

Mein Name ist Margarete Kriz-Zwittkovits und ich bin seit heute die neue Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien. Seit 40 Jahren bin ich unternehmerisch tätig, habe drei Betriebe aufgebaut und bin leidenschaftliche Interessenvertreterin.

Und ich bin das deshalb, weil die Wirtschaftskammer eine Interessenvertretung von Unternehmerinnen und Unternehmern für Unternehmerinnen und Unternehmer ist. Wir sind eine Solidargemeinschaft und gemeinsam eine starke, unabhängige Stimme der Wirtschaft, die auch gehört wird.

Die letzten Wochen waren jedoch andere Themen im Fokus der Öffentlichkeit. Das hat uns geschadet. Es wurde Vertrauen verspielt, Menschen enttäuscht und ein gesellschaftliches Bild gezeichnet, für das weder die Wirtschaftskammer noch ich stehen.

Ich komme aus einer Unternehmerfamilie, in der Leistung und nicht das Geschlecht im Vordergrund steht. Ich war die erste Präsidentin des Österreichischen Gewerbevereins. Auch in anderen Organisationen war ich öfters die einzige Frau, habe meine Ideen eingebracht und mich durchgesetzt.

Und darum verstehe ich bei Gleichstellung und Frauenrechten wenig Spaß. Wir leben im Jahr 2026. Es wurde in den letzten Wochen viel gesagt und berichtet. Ich kann mich nicht für Worte anderer entschuldigen.Aber ich kann etwas anderes tun: Nämlich die Dinge wieder in Ordnung bringen. Darum habe ich bereits angewiesen, dass ein Verhaltenskodex erarbeitet wird.

Wer mich kennt, weiß, dass ich dafür sorgen werde, dass ein neuer Stil in der Wirtschaftskammer einkehren wird. Mehr Miteinander. Mehr Respekt. Mehr Offenheit.

Eine offene, moderne Wirtschaftskammer für alle Unternehmerinnen und Unternehmer.

Deshalb stehe ich für einen Reformkurs. Wir können nicht von der Politik Reformen fordern und selbst nicht mitmachen. Das wäre nicht glaubwürdig. Es ist daher völlig klar, dass ich gemeinsam mit Martha Schultz den Reformkurs entschlossen weitergehen werde.

Als Wirtschaftskammer Wien haben wir die ersten Reformschritte bereits getätigt und auch die KU2 Beiträge am stärksten gesenkt. Und jetzt machen wir weiter. Wir werden unsere Effizienz steigern und unser Serviceangebot ausbauen. Persönlich vor Ort und im digitalen Raum. Damit die Unternehmen uns spüren und sehen, dass wir Services haben, auf die sie jederzeit zugreifen können.

Mein Ziel ist eine Wirtschaftskammer in der sich alle willkommen und wertgeschätzt fühlen. Egal, ob Ein-Personen-Unternehmen, KMU oder Großunternehmen. Eine Wirtschaftskammer, die für Nutzen, Leistung und unternehmerische Wertschätzung steht. Die gute Arbeit macht.

Und unsere Kammer macht viel: Wir sind der größte private Bildungsanbieter. Und unser Engagement im Bildungsbereich ist unverzichtbar für unseren Wirtschaftsstandort. Wir begleiten Wiens Unternehmen mit unseren Services tagtäglich und leisten 220.000 Beratungen pro Jahr. Und wir wollen noch besser werden.

Und darum möchte ich mich speziell an die Unternehmerinnen dieser Stadt wenden: Kommen Sie in die Wirtschaftskammer. Engagieren Sie sich. Nützen Sie unser Angebot – Beratungen, Netzwerke und Veranstaltungen.

Meine sehr geehrten Unternehmerinnen und Unternehmer, mein Wunsch ist es, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Das werde ich mit großer Freude gemeinsam mit den vielen Menschen tun, die sich täglich für Wiens Unternehmen und den Wirtschaftsstandort einsetzen. Denn: ohne eine starke Wirtschaft gibt es kein starkes Wien.

Alles Gute und gute Geschäfte!

Ihre

Margarete Kriz-Zwittkovits