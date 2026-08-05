Pressekonferenz: 5 Jahre Taliban Herrschaft

Wien (OTS) -

Sehr geehrte Medienvertreter*innen,

Anlässlich des 5. Jahrestags der Machtergreifung der Taliban in Afghanistan laden wir Sie herzlich zu unserer Pressekonferenz ein. An der Podium nehmen teil:

Manizha Bakhtari, Botschafterin Afghanistans in Österreich

Wolfgang Petritsch, langjähriger Spitzendiplomat und Präsident des oiip

Masomah Regl, Gründerin des afghanischen Kulturvereins FIVESTONES

Lukas Gahleitner-Gertz, Sprecher der Asylkoordination und Experte für Asylrecht

Zeba Mirzayee, Gründerin des Bildungszentrums Tabish in Afghanistan

Moheb Mobarez, politischer Aktivist und Obmann der „Association of Young Afghan Leaders in Europe“

Moderation: Michael Fanizadeh, stellvertretender Geschäftsführer beim Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation (VIDC)

Im Anschluss stehen die Redner*innen sowie die Vertreter*innen des Bündnisses für Fragen und Interviews zur Verfügung.

Termin

Datum: 11.08.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: oiip - Österreichisches Institut für Internationale Politik

Währinger Straße 3/12

1090 Wien

Österreich