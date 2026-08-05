  • 05.08.2026, 15:33:03
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  • OTS0074

Pressekonferenz: 5 Jahre Taliban Herrschaft

Wien (OTS) - 

Sehr geehrte Medienvertreter*innen,

Anlässlich des 5. Jahrestags der Machtergreifung der Taliban in Afghanistan laden wir Sie herzlich zu unserer Pressekonferenz ein. An der Podium nehmen teil:

Manizha Bakhtari, Botschafterin Afghanistans in Österreich
Wolfgang Petritsch, langjähriger Spitzendiplomat und Präsident des oiip
Masomah Regl, Gründerin des afghanischen Kulturvereins FIVESTONES
Lukas Gahleitner-Gertz, Sprecher der Asylkoordination und Experte für Asylrecht
Zeba Mirzayee, Gründerin des Bildungszentrums Tabish in Afghanistan
Moheb Mobarez, politischer Aktivist und Obmann der „Association of Young Afghan Leaders in Europe“

Moderation: Michael Fanizadeh, stellvertretender Geschäftsführer beim Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation (VIDC)

Im Anschluss stehen die Redner*innen sowie die Vertreter*innen des Bündnisses für Fragen und Interviews zur Verfügung.

Termin



Datum: 11.08.2026, 11:00 Uhr


Art: Pressetermine


Ort: oiip - Österreichisches Institut für Internationale Politik


Währinger Straße 3/12

1090 Wien


Österreich



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Bündnis Zivilgesellschaftlicher Organisationen
 Mansoor Ayobi
 Telefon: 004367761753145
 E-Mail: [email protected]
 Website: https://afghanistan-blog.online
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 [Dienstag, 11.08.2026, 11:00] 
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