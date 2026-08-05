Pochtler zur WKW: „Zusammenarbeit im Dienste des Standortes entscheidend“

Wien (OTS) -

Die Ankündigung eines „Neuanfangs“ in der Wirtschaftskammer Wien (WKW) seitens der designierten Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits sei ebenso „ausdrücklich zu begrüßen“, wie das Bekenntnis zu Reformen in der Kammer, so der Präsident der Industriellenvereinigung (IV) Wien, Christian C. Pochtler: „Wir alle wissen, wie herausfordernd derzeit die Lage am Standort Wien bzw. ganz Österreich ist. Die heimischen Unternehmen brauchen daher Entlastungen auf allen Ebenen. Dazu kann und muss auch die Wirtschaftskammer beitragen.“ So erwarte man sich weitere Entlastungen über das bisher geplante Ausmaß hinaus, wie Präsident Pochtler betonte. Angesichts der wirtschafts- und standortpolitischen Herausforderungen sei jedenfalls ein „möglichst breiter Schulterschluss“ aller Beteiligten dringend notwendig, so der Präsident, der daher auch betonte: „Für uns ist die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit der WKW im Dienste des Standortes Wien und ganz Österreich das einzig Entscheidende. In diesem Sinne freuen wir uns auf die Kooperation mit Präsidentin Kriz-Zwittkowits und ihrem Team!“