Was Österreich am Gebrauchtwagenmarkt wirklich kauft

Wien (OTS) -

Zu welchen Gebrauchtwagen greift Österreich in Zeiten der Teuerung und Unsicherheit? Onlinecars, Österreichs größter markenunabhängiger Gebrauchtwagenhändler, hat dazu den eigenen Verkauf ausgewertet. Das Ergebnis zeichnet ein klares und pragmatisches Bild.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick

Der Kombi führt mit 42 % vor SUV (27 %) und Limousine (26 %); der Van folgt mit 3 %.

Am häufigsten werden Fahrzeuge zwischen 22.000 und 28.000 Euro verkauft, gefolgt vom Segment zwischen 18.000 und 22.000 Euro.

Rund 54 % der verkauften Fahrzeuge weisen zwischen 75.000 und 150.000 Kilometer auf.

Österreich bleibt Kombi-Land

Der SUV-Anteil wächst kontinuierlich, doch der Kombi bleibt die Nummer eins: Mit 42 % ist er die meistverkaufte Karosserieform bei Onlinecars, deutlich vor SUV und Limousine. Diese Vorliebe deckt sich mit der Antriebsverteilung auf dem Gesamtmarkt. Nach Zahlen der Statistik Austria entfielen 2025 knapp 48 % aller Gebrauchtzulassungen auf Diesel, auch wenn ihr Anteil zuletzt leicht zurückging. Kombis mit Selbstzünder bleiben damit die pragmatische Kombination für Pendler, Familien und den ländlichen Raum, wo Platz, Reichweite und niedrige Verbräuche zählen.

Die vernünftige Mitte

Auch beim Preis entscheidet die Vernunft. Das meistverkaufte Segment liegt zwischen 22.000 und 28.000 Euro, dicht gefolgt von der Klasse zwischen 18.000 und 22.000 Euro. Fahrzeuge über 28.000 Euro sowie das Einstiegssegment unter 18.000 Euro folgen erst dahinter. Ähnlich bei der Laufleistung: Über die Hälfte der verkauften Autos haben bereits zwischen 75.000 und 150.000 Kilometer zurückgelegt. Gefragt ist also meistens nicht der neuwertige Jahreswagen, sondern das Fahrzeug, das den steilsten Wertverlust bereits hinter sich hat.

Martin Oraze, Head of Sales, Onlinecars Vertriebs GmbH: „ Österreich kauft pragmatisch. Gefragt ist nicht das jüngste, oder exklusivste, sondern das vernünftigste Auto. Unsere gebrauchten Diesel-Kombis in der mittleren Preisklasse sind seit langer Zeit unsere Bestseller und gerade in der heutigen Zeit eine verlässliche Wahl. "

Über Onlinecars

Onlinecars ist ein markenunabhängiger Gebrauchtwagenhändler mit Sitz in Lieboch bei Graz, 2005 gegründet und seit 2022 Teil der französischen Aramis Group. Mit rund 12.000 verkauften Gebrauchtfahrzeugen pro Jahr und über 1.000 Lagerfahrzeugen verzeichnet Onlinecars in den letzten Jahren stetiges Wachstum und gilt als Österreichs größter markenunabhängiger Gebrauchtwagenhändler. An den vier Standorten Lieboch bei Graz, Wien, Velden und Salzburg sowie online bietet das Unternehmen geprüfte Fahrzeuge mit 80-Punkte-Check, 360°-Fotodokumentation, zwölf Monaten Safety-Garantie und 14-tägigem Rückgaberecht an.

Bildmaterial: https://www.picdrop.com/stefanarnreiter/XH77GU9w5K