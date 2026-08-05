ÖVP – Greco/Ofner: SPÖ-Hacker muss sich klar zum Erhalt der EisStadthalle bekennen

Wien (OTS) -

Seit Monaten ist die EisStadthalle geschlossen. Nun bringt ausgerechnet das Büro des zuständigen SPÖ-Stadtrats laut einem Bericht des Standard ein mögliches Aus der Sportstätte ins Spiel. Für Stadträtin Kasia Greco, Sportsprecherin der Wiener Volkspartei, ist klar: „Die EisStadthalle ist eine der wichtigsten Sportstätten Wiens und für den Leistungs-, Breiten- und Nachwuchssport unverzichtbar. Mehr als 2.000 Unterstützerinnen und Unterstützer der Petition zeigen eindrucksvoll, wie groß der Rückhalt in der Bevölkerung ist. Die Stadt Wien muss sich endlich klar zum Erhalt der EisStadthalle bekennen und die notwendigen Mittel für die Erneuerung der Kühlanlage sowie die Modernisierung der Technik bereitstellen. Eine Schließung darf keine Option sein.“

Für den 15. Bezirk hätte eine Schließung sogar gravierende Folgen, betont Bezirksparteiobmann Felix Ofner: „Seit Generationen lernen Kinder aus dem 15. Bezirk und der Umgebung in der EisStadthalle Eislaufen. Als Ausweichmöglichkeiten bleiben derzeit nur der Eisring Süd im 10. Bezirk oder die Steffl-Arena im 22. Bezirk – beide liegen am anderen Ende der Stadt. Gerade Schulklassen können, zum Beispiel für den Eislaufunterricht, nicht quer durch Wien fahren. Das wäre ein massiver Rückschritt für das Sportangebot in Rudolfsheim-Fünfhaus und den Südwesten Wiens.“

Greco und Ofner fordern daher ein rasches und unmissverständliches Bekenntnis des zuständigen SPÖ-Stadtrats zum Erhalt der EisStadthalle sowie eine zügige Entscheidung über die notwendige Modernisierung der technischen Anlagen: „Die Wienerinnen und Wiener wünschen sich derzeit vor allem eines: Abkühlung. Ein klares Ja zum Erhalt der EisStadthalle wäre in diesen Tagen wohl die erfrischendste Entscheidung, die SPÖ-Stadtrat Hacker für den Sport in unserer Stadt treffen könnte.“