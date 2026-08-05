  • 05.08.2026, 13:38:33
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ÖVP – Figl: Neos reden über Sonntagsöffnung – umgesetzt haben sie in Wien nichts

Die Wienerinnen und Wiener wollen Reformen statt Ausreden und Schuldzuweisungen

Wien (OTS) - 

Die heutige Pressekonferenz zur Sonntagsöffnung offenbart die Orientierungslosigkeit der Neos. „Die neuerliche Wortmeldung der Neos zeigt vor allem eines: viel Rhetorik, aber keine Umsetzungskraft in Wien. Was machen die Neos eigentlich in der Stadtregierung, wenn sie sich nirgends durchsetzen können?“, reagiert der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Markus Figl, auf die aktuellen Aussagen der Neos.

Figl erinnert an deren jahrelange Untätigkeit: „Die Neos sitzen seit Jahren in der Wiener Stadtregierung und hätten längst konkrete Modelle beispielsweise für Tourismuszonen vorlegen können. Stattdessen produzieren sie Presseaussendungen – ohne dass sich für Unternehmer, Beschäftigte oder Konsumenten in Wien etwas verbessert hat.“

Die Wiener Volkspartei stehe für eine sachliche Debatte über modernere Öffnungszeiten. „Wir wollen praxistaugliche Lösungen, die sowohl den Bedürfnissen der Wirtschaft als auch dem Schutz der Arbeitnehmer Rechnung tragen.“

Abschließend hält Figl fest: „Die Menschen erwarten sich konkrete Lösungen und kein Abschieben der Verantwortung. Die Neos sollten weniger über andere reden und endlich selbst liefern.“

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