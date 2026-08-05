FPÖ - Nepp: SPÖ hat Klimaanlagen jahrelang blockiert und schmückt sich jetzt mit FPÖ-Forderung!

Wien (OTS) -

„Die SPÖ entdeckt Klimaanlagen erst dann, wenn der politische Druck zu groß wird, es zu heiß wird und ihre Prozente dahinschmelzen. Jahrelang hat sie den Einbau in Wien aus ideologischen Gründen schikaniert. Jetzt stellt sich Babler hin und verkauft Erleichterungen als eigene Idee. Das ist unglaubwürdig“, kritisiert Wiens FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp, der auf die abgelehnten Anträge der Wiener Freiheitlichen im Rathaus verweist.

„Wer die Menschen wirklich vor der Hitze schützen will, muss mehr tun als Gesetze ändern. Wien braucht endlich eine Klimaanlagen-Offensive und zwar im Gemeindebau, in Schulen, Kindergärten, Spitälern und Pflegeheimen. Klimaanlagen sind nämlich kein Luxus, sondern Gesundheitsschutz“, betont Nepp. Die FPÖ fordert darüber hinaus, den konsequenten Ausbau der Fernkälte als moderne und leistungsfähige Kühlinfrastruktur für Wien.

Die Finanzierung dafür sei für die FPÖ ebenfalls bereits unter Dach und Fach: „Die Stadt Wien muss endlich Prioritäten setzen. Statt immer mehr Geld für die Mindestsicherung von Asylwerbern auszugeben, soll dieses Geld den Wienerinnen und Wienern zugutekommen. Damit könnten Klimageräte in Gemeindebauwohnungen finanziert und Zuschüsse zu den hohen Stromkosten geleistet werden“, so Nepp, der einen Kurswechsel für Wien fordert: „Die SPÖ hat den Hitzeschutz jahrelang verschlafen. Jetzt braucht es schnell konkrete Maßnahmen für die eigene Bevölkerung“, so Nepp über das Bekenntnis der SPÖ, dass die Freiheitlichen auch im Bereich Hitzeschutz ihnen bereits Jahre voraus sind.