Taucher (SPÖ): „20 Jahre Fernkälte zeigen, dass in Wien Klimaschutz und soziale Verantwortung zusammengehören“

Wien (OTS) -

„Als Wien Energie 2006 den ersten Liefervertrag für Fernkälte unterschrieben hat, ahnte kaum jemand, welche Bedeutung dieses System einmal bekommen würde. Heute, mit über 300 versorgten Gebäuden vom AKH bis zum Café Central, zeigt sich: Wer in Wien vorausschauend investiert, schafft Infrastruktur, die die Lebensqualität und Wohnqualität der Wiener*innen deutlich erhöht und gleichzeitig das Klima schützt“, erklärt Gemeinderat Josef Taucher, Energiesprecher und SPÖ-Klubvorsitzender im Wiener Rathaus.

„An Tagen wie diesen, wenn das Thermometer die 40-Grad-Marke übersteigt und der Kältebedarf um bis zu 60 Prozent steigt, wird deutlich, warum wir dieses Netz so entschlossen ausbauen. 25 Kältezentralen versorgen mittlerweile ein 33 Kilometer langes Leitungssystem – rund drei Viertel der gesamten österreichischen Fernkälte-Kapazität liegt bei uns in Wien. Das ist keine Nebensache, sondern Daseinsvorsorge im besten Sinn“, betont Taucher.

„Mit dem Ringschluss des 4,7 Kilometer langen Fernkälterings haben wir 2024 einen zentralen Meilenstein für die Innenstadt erreicht. Bis 2030 investiert Wien Energie zusätzlich 100 Millionen Euro, um die Leistung von 250 auf 370 Megawatt zu steigern. Solche Zahlen beweisen: Bei uns bleibt Klimapolitik kein Lippenbekenntnis, sondern wird täglich in unzähligen Maßnahmen integriert“, so der Energiesprecher weiter.

„Besonders bemerkenswert finde ich den neuen Eisspeicher am MedUni Campus. Ein riesiger, isolierter Wassertank wird zu einem gewaltigen Eisblock gefroren und deckt damit Verbrauchsspitzen ab, ganz ohne zusätzlichen Stromeinsatz zur Mittagszeit. Gleichzeitig nutzen wir konsequent Abwärme aus der Müllverbrennung und die natürliche Kühlkraft des Donaukanals. Das ist Kreislaufwirtschaft, die funktioniert, statt nur auf Konferenzen diskutiert zu werden“, hält Taucher fest.

„Die Fernkälte ist ein Puzzleteil auf unserem Weg zu einer Stadt, die ganz ohne Kohle, Öl und Gas auskommt. Zusammen mit dem Ausbau der Fernwärme, mit Großwärmepumpen und Tiefengeothermie schaffen wir Unabhängigkeit von fossilen Importen und von den Preisschwankungen internationaler Märkte. Diese Investitionen sind ein Versprechen an kommende Generationen, dass unsere Stadt auch in dreißig Jahren noch kühlen Kopf bewahrt“, erklärt der Klubvorsitzende.

„20 Jahre Fernkälte stehen für eine einfache Erkenntnis: Wer Klimaschutz ernst nimmt, muss investieren, statt zu verwalten. Wir in Wien tun genau das – Kältezentrale für Kältezentrale, Leitung für Leitung. Das macht unsere Stadt zur lebenswertesten der Welt, und daran arbeiten wir jeden einzelnen Tag weiter“, schließt Taucher. (Schluss) sh