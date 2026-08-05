SP-Neumayer: „Klares Nein zur Sonntagsöffnung”

Wien (OTS) -

Auf die heute Mittwoch von den NEOS im Rahmen einer Pressekonferenz erneuerte Forderung nach einer Sonntagsöffnung reagiert SPÖ Wien-Landesparteisekretär Jörg Neumayer mit einer klaren Absage. Die Position der Wiener Sozialdemokratie bleibt unverändert: Der Sonntag muss als Ruhetag erhalten bleiben.

„Es muss einen Tag in der Woche geben, an dem Menschen ihren Interessen und ihrem Engagement in Vereinen und Organisationen nachgehen können, sei es im Sport, in der Kultur oder in Religionsgemeinschaften. Vertreterinnen und Vertreter aus Gewerkschaften, Familienverbänden sowie aus Sport-, Kultur- und Religionsorganisationen betonen immer wieder, wie wichtig das ist. Ebenso braucht es Zeit für die Familie. Und nicht zuletzt haben die Beschäftigten im Handel einen verlässlichen freien Wochentag verdient. Daher bleiben wir als Wiener Sozialdemokratie beim klaren Nein zur Sonntagsöffnung", so Neumayer.

Auch die praktische Erfahrung spricht gegen eine Ausweitung der Öffnungszeiten wie sie in der Vergangenheit insbesondere bei Großereignissen diskutiert oder erprobt wurde: „Der organisatorische Aufwand ist hoch, während der tatsächliche Mehrwert überschaubar bleibt. Diese Einschätzung teilen auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer. Deshalb sollte die Frage der Ladenöffnungszeiten weiterhin im Rahmen der bewährten Sozialpartnerschaft behandelt werden“, betont Neumayer.

„Darüber hinaus gibt es für Touristinnen und Touristen in Wien ausreichend Möglichkeiten, Einkäufe zu erledigen. Wer ein Wochenende in unserer Stadt verbringt, muss den Sonntag oder Feiertag nicht zum Einkaufen nutzen, sondern kann stattdessen das vielfältige Kultur-, Freizeit- und Gastronomieangebot genießen. Genau dafür soll dieser Tag auch da sein“, so Neumayer. (Schluss)