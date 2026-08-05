FPÖ-Handler: „Katastrophen-Politik des Bundes treibt Wirtschaft und Arbeitsmarkt in den Abgrund“

Sankt Pölten (OTS) -

„Die Folgen der verfehlten Wirtschafts-, Energie- und Migrationspolitik der Verlierer-Ampel treffen Betriebe und Arbeitnehmer in ganz Österreich und schlagen sich somit auch am niederösterreichischen Arbeitsmarkt nieder. Die unfähige Bundesregierung fährt unser Land an die Wand, und SPÖ-Hergovich versucht mit billiger Stimmungsmache von den eigentlichen Ursachen der Arbeitsmarktlage abzulenken“, stellt FPÖ Niederösterreich Arbeitsmarktsprecher LAbg. Jürgen Handler nach den haltlosen Anschuldigungen von SPNÖ-Chef Sven Hergovich klar.

Niederösterreich setzt mit der Lehrlingsoffensive, gezielten Qualifizierungsmaßnahmen und der Unterstützung heimischer Betriebe konkrete Schritte. „Die Bundesregierung muss endlich in die Gänge kommen und ihre Hausaufgaben machen. Der Bund hat für wettbewerbsfähige Standortbedingungen, eine spürbare Entlastung der Wirtschaft und wirksame Maßnahmen gegen die Langzeitarbeitslosigkeit zu sorgen, statt den Arbeitsmarkt weiter mit ideologischer Symbolpolitik zu belasten“, schließt Jürgen Handler.