ORF-„Eco Spezial“: Putins Flotte – russische Spionage in der Ostsee

Wien (OTS) -

Dieter Bornemann präsentiert eine „Eco Spezial“-Ausgabe über „Putins Flotte – russische Spionage in der Ostsee“ am Donnerstag, dem 6. August 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON. Eine NDR-Reportage von Marie Blöcher, Antonius Kempmann und Benedikt Strunz.

Ein leises Surren, ein Einschlag, Feuer und Rauch: die Bilder von Drohnenangriffen sind mittlerweile trauriger Alltag für viele Menschen in der Ukraine. Aber auch in Russland schlagen immer öfter Sprengsätze ein und zerstören kritische Infrastruktur wie Raffinerien, Brücken und militärische Einrichtungen. Der Krieg in der Ukraine dauert nun schon länger als der Erste Weltkrieg und ein Ende ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: die Angriffe beschränken sich längst nicht mehr nur auf russisches und ukrainisches Gebiet. Ganz Europa ist mittlerweile Ziel hybrider Kriegsführung.

Die Explosion der Nord-Stream-Pipelines vor vier Jahren galt vielen als Warnschuss. Politikerinnen und Politiker aus ganz Europa betonten damals die Notwendigkeit, kritische Infrastruktur besser zu schützen. Denn verborgen am Meeresgrund ist Europa verwundbar. Hier liegen die modernen Lebensadern: Pipelines, Stromleitungen und Datenkabel. Werden sie zerstört, könnten Millionen Haushalte nicht mehr versorgt werden. In der Nähe dieser Pipelines und Kabel werden immer wieder Schiffe unter russischer Flagge gesehen, die ihre Ortungssysteme abgeschaltet haben. Sie scheinen sich für all das zu interessieren, was am Meeresboden liegt.

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) zählte bei seiner Recherche dutzende Durchfahrten und mehr als 60 verdächtige Aktivitäten in der Nord- und Ostsee, wie etwa ganz langsame Schleichfahrten und Zickzackkurse direkt über kritischer Infrastruktur. Was ist die geheime Mission dieser Schiffe? Warum fahren sie häufig ohne Positionsdaten und haben bewaffnete Spezialkräfte an Bord? Und wieso fällt es Polizei und Militär so schwer, gegen die mysteriösen Schiffe vorzugehen?