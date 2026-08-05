Ludwig/Novak: Wien dankt allen Einsatzkräften nach Brand in der Lobau

Wien (OTS) -

Die Stadt Wien bedankt sich bei allen Einsatzkräften sowie den unterstützenden Organisationen für ihren Einsatz und ihr Engagement nach dem Vegetationsbrand in der Lobau.

Gegen 10:00 Uhr konnte heute „Brand aus“ gegeben werden. Personal der Magistratsabteilung 49 (Forst- und Landwirtschaftsbetrieb) wird weiterhin vor Ort sein, die Lage beobachten und eine Benetzung der Flächen mit Hochleistungssprinklern aufbauen. Ebenso wird die Wiener Berufsfeuerwehr das Areal per Drohnen kontrollieren und bei Bedarf weitere Maßnahmen setzen.

Bis über Mitternacht waren die Feuerwehrkräfte vor Ort im Einsatz. Die Brandbekämpfung erfolgte vom Boden aus mit Kräften der Feuerwehr und wurde durch Drohnen der Berufsfeuerwehr Wien sowie zwei Hubschraubern des BMI unterstützt (Lagefeststellung und Löschwasserabwurf).

„Meine hohe Anerkennung und mein Dank gilt der Berufsfeuerwehr Wien und allen beteiligten Einsatzkräften. In einem äußerst herausfordernden Einsatz haben sie organisationsübergreifend und hochprofessionell zusammengearbeitet und damit unsere Stadt und die Wienerinnen und Wiener geschützt. Dieses Miteinander zeigt, wie stark und verlässlich unsere Einsatzorganisationen sind, wenn es darauf ankommt.“ , so Bürgermeister Michael Ludwig.

„Für die Sicherheit der Wienerinnen und Wiener braucht es gut ausgebildete Einsatzkräfte, moderne Ausrüstung und eine leistungsfähige Infrastruktur. Investitionen in den Brand- und Katastrophenschutz sind daher ein wesentlicher Teil öffentlicher Daseinsvorsorge. Der Einsatz in der Lobau zeigt, wie wichtig professionelle Strukturen, Verlässlichkeit und ein funktionierendes Zusammenspiel aller Beteiligten sind. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken.“ , so Vizebürgermeisterin und Feuerwehrstadträtin Barbara Novak.

An dem umfangreichen Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Wien, Kräfte der MA 49, die Betriebsfeuerwehr OMV, das Bundesministerium für Inneres, die LPD Wien und der Wiener und Niederösterreichische Landesfeuerwehrverband beteiligt. Insgesamt waren zu Spitzenzeiten etwa 100 Einsatzkräfte mit 40 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr Wien beteiligt.