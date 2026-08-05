Großbrand in der Wiener Lobau bei Eßlinger Furt: Brand aus

Wien (OTS) -

Nach dem ausgedehnten Vegetationsbrand in Wien-Eßling (Oberer Waidhagen) wurde heute, 5. August 2026, um 10 Uhr offiziell „Brand aus“ gegeben. Personal der MA 49 – Forstamt wird weiterhin vor Ort im Einsatz sein. Die Berufsfeuerwehr Wien wird den betroffenen Bereich am Abend erneut mittels Drohne kontrollieren und bei Bedarf weitere Maßnahmen setzen.

Der Brand war am Dienstag, 4. August 2026, gegen 13:45 Uhr ausgebrochen. In der Erstphase war unklar, ob sich das Brandgebiet auf Wiener oder niederösterreichischem Gebiet befindet. Daher wurden sowohl Kräfte der Berufsfeuerwehr Wien als auch Feuerwehren aus Niederösterreich alarmiert.

Betroffen war eine Fläche von rund 18 Hektar mit gemischtem Bewuchs aus Wiesen, Sträuchern und Wald. Neben der Berufsfeuerwehr Wien standen auch Kräfte der MA 49 – Forstamt, der Betriebsfeuerwehr OMV, des Bundesministeriums für Inneres (BMI), der Landespolizeidirektion Wien sowie des Wiener und des Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes im Einsatz. Die Brandbekämpfung erfolgte vom Boden aus durch die Feuerwehr und wurde durch Drohnen der Berufsfeuerwehr Wien sowie zwei Hubschrauber des BMI unterstützt. Diese kamen sowohl zur Lagefeststellung als auch für Löschwasserabwürfe zum Einsatz.

Nachdem festgestellt werden konnte, dass sich der Brand ausschließlich auf Wiener Gebiet befindet, wurden die niederösterreichischen Einsatzkräfte sukzessive aus dem Einsatz herausgelöst und durch Wiener Kräfte ergänzt. Zu Spitzenzeiten standen rund 100 Einsatzkräfte mit 40 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr Wien im Einsatz.

Bis etwa 1 Uhr früh am 5. August 2026 waren durchgehend Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien vor Ort. In der zweiten Nachthälfte wurden periodische Kontrollen durchgeführt. Seit 7 Uhr sind erneut Feuerwehrkräfte im Einsatz und führen Kontrollflüge mit der Drohne sowie Nachlöscharbeiten durch.

Die MA 49 wird in Abstimmung mit der Berufsfeuerwehr Wien eine Benetzung der betroffenen Flächen mittels Hochleistungssprinklern aufbauen, um ein erneutes Aufflammen des Brandes zu verhindern. (Schluss) red