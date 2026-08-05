SPÖ erteilt Forderungen nach Sonntagsöffnung klare Absage

Wien (OTS) -

Die SPÖ erteilt den Forderungen nach einer generellen Sonntagsöffnung im stationären Handel eine klare Absage. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim hält fest: „Ein freier Sonntag erhöht die Lebensqualität enorm, weil er Zeit für Erholung und gemeinsame Zeit mit der Familie ermöglicht. Der arbeitsfreie Sonntag stellt sicher, dass es einen Tag in der Woche gibt, an dem alle Familienmitglieder Zeit füreinander haben“, so Seltenheim, der betont, dass der Druck auf Beschäftigte im Handel ohnedies schon enorm ist. „Die Belastung für arbeitende Menschen weiter zu erhöhen und ihnen gemeinsame Zeit mit der Familie zu nehmen, lehnen wir klar ab. Regelmäßige Ruhezeiten sind wichtig für die körperliche und psychische Gesundheit. Die Ausweitung der Sonntagsöffnung im Handel kommt für die SPÖ nicht in Frage!“, so Seltenheim heute, Mittwoch, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Unser Dank gilt all jenen, die Österreich an Sonn- und Feiertagen am Laufen halten und die Bevölkerung versorgen. Die Beschäftigten in Einsatzorganisationen, im Gesundheits- und Pflegebereich, der Gastronomie und Tourismus und im öffentlichen Verkehr leisten jeden Tag unschätzbar wichtige Arbeit“, so Seltenheim.

Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer warnt davor, den arbeitsfreien Sonntag durch die Hintertür abzuschaffen. „Eine generelle Öffnung im Handel wäre der erste Schritt, den Sonntag als Normalarbeitstag zu etablieren. Das hätte massive Verschlechterungen für Arbeitnehmer*innen zur Folge. Der arbeitsfreie Sonntag ist nicht nur für die Familien, sondern auch für Erholung, Kultur und ehrenamtliche Tätigkeiten essenziell“, so Seltenheim. (Schluss) ls/bj