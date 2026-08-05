  • 05.08.2026, 11:22:33
  • /
  • OTS0043

IV: Nachhaltiges Pensionssystem braucht höheres Antrittsalter

Schrittweise Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters angesichts der demografischen Entwicklung alternativlos

Wien (OTS) - 

Für die Industriellenvereinigung (IV) braucht das österreichische Pensionssystem ein Alters-Update. Auch die OECD weist in ihren rezenten Empfehlungen darauf hin, dass das gesetzliche Pensionsantrittsalter an die steigende Lebenserwartung gekoppelt werden muss. Gleichzeitig braucht es Einschränkungen bei Frühpensionen, um das System finanziell zu entlasten und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

82 Prozent der neuen Pensionistinnen und Pensionisten gehen in Alterspension, schlicht weil die Voraussetzungen erfüllt sind, und nicht aus gesundheitlichen Gründen. Das zeigt, dass die Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters ein effektiver Hebel ist, um die Menschen länger in Beschäftigung zu halten. Ein nachhaltiges Pensionssystem funktioniert nur dann, wenn die steigende Lebenserwartung auch im Erwerbsleben abgebildet wird.

Dass der Arbeitsmarkt ein höheres gesetzliches Pensionsantrittsalter trägt, zeigt auch die Anhebung des gesetzlichen Frauen-Pensionsantrittsalters: Von Juni 2023 bis Juni 2026 hat sich die Zahl der beschäftigten Frauen zwischen 60 und 64 um über 52.000 erhöht – eine Entwicklung, die angesichts der demografischen Herausforderungen und des Arbeitskräftemangels auch notwendig ist.

Rückfragen & Kontakt

Industriellenvereinigung
Marlena Mayer, BA
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.iv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NPI

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Industriellenvereinigung

Rückfragen & Kontakt

Industriellenvereinigung
Marlena Mayer, BA
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.iv.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright