Neue Ausstellungen und aktuelle Kulturvermittlungsprogramme

St. Pölten (OTS) -

Morgen, Donnerstag, 6. August, wird um 18 Uhr in der galeriekrems im museumkrems die Ausstellung „Intermezzo“ eröffnet, in der J. F. Sochurek, 1945 in Krems geboren, Einblicke in seine jüngste Schaffensphase gibt und die konsequente Weiterentwicklung seines künstlerischen Wirkens zwischen Malerei und Skulptur zeigt. Neben klassischen Bildträgern kommen dabei auch Acrylglas, Aluminium und Epoxidharz zum Einsatz. Ausstellungsdauer: bis 20. September; Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 18 Uhr. Nähere Informationen unter 02732/801-572, e-mail [email protected] und www.museumkrems.at.

Die „NÖDOK / On Tour“-Ausstellung „Untitled / Ohne Titel“ macht als nächstes im Kunsthaus Laa im Bürgerspital in Laa an der Thaya Station; eröffnet wird morgen, Donnerstag, 6. August, um 19 Uhr. Zu sehen sind die Arbeiten von Belinda Cadbury, Alexandra Kontrine, Viktoria Körösi, Duks Koschitz, Boris Odehnal, Miki Okamura, Robert Puczynski, Anneliese Schrenk, Robert Staudinger, Carlos Vergara, Jahan Saber Zaimian und Sascha Alexandra Zaitseva bis 30. August. Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag von 14 bis 16 Uhr; nähere Informationen unter 0664/4059171 und www.kunsthauslaa.at bzw. 02742/353336, e-mail [email protected] und www.noedok.at.

Ebenfalls morgen, Donnerstag, 6. August, geht es im Rahmen der historischen Handwerkskurse für Kinder im MAMUZ Schloss Asparn an der Zaya ab 14 Uhr um das Schnitzen von Steinfiguren; Beginn ist um 14 Uhr. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02577/84180, e-mail [email protected] und www.mamuz.at.

In der NÖ Volkssternwarte des Vereins Antares NÖ Amateurastronomen in Michelbach findet am Freitag, 7. August, wieder eine öffentliche Sternwarteführung inklusive Himmelsbeobachtung und Astronomievortrag statt. Ab 19.30 Uhr stehen dabei der Sommerhimmel und das Zentrum der Milchstraße im Mittelpunkt. Nähere Informationen unter 0664/73122973, e-mail [email protected] und www.noe-sternwarte.at.

Beim „Zeitkunstfestival“ im historischen Schüttkasten von Schloss Schrattenthal wird ab Freitag, 7. August, die Ausstellung „Echokammer Freud“ gezeigt, in der Julie Hayward, Markus Hofer, Karen Holländer, Gudrun Kampl, Michael Kos, Franziska Maderthaner, Roman Pfeffer, Martin Schnur, Letizia Werth und Stefan Zsaitsits gemäß dem Festivalmotto „All That Freud!“ Arbeiten präsentieren, in denen zentrale Ideen der Psychoanalyse widerhallen. Ausstellungsdauer: bis 30. August; Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonntag von 16 bis 20 Uhr; Führungen durch die Ausstellung am Samstag, 8. August, ab 11 Uhr sowie an den Sonntagen 9., 16., 23. und 30. August jeweils ab 17 Uhr. Karten unter https://ntry.at/allthatfreud; nähere Informationen unter 0650/7989560 und e-mail [email protected] bzw. https://schloss-schrattenthal.at/zeitkunstfestival und www.projektkunst.at/zeitkunstfestival.

Am Samstag, 8. August, lädt das Vermittlungsteam der Kunsthalle Krems ab 14 Uhr im Rahmen einer Kunstinfo in der Ausstellung „Soli Kiani. Hope Moves History towards Freedom“ in der Dominikanerkirche Krems dazu ein, mehr über das Werk und die 1981 im Iran geborene Künstlerin zu erfahren. Nähere Informationen unter 02732/908010, e-mail [email protected] und www.kunstmeile.at.

Am Samstag, 8. August, öffnet auch die Burg Hardegg für diesen Sommer wieder ihre Tore und erzählt bis 23. August u. a. im neu gestalteten Ahnensaal über den Aufstieg, die Krisen und bewegende Schicksale in der Geschichte der Familie Khevenhüller, die seit 1730 die Burg prägte. Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 17 Uhr; die Erlöse fließen direkt in den Betrieb und den Substanzerhalt der Anlage. Nähere Informationen unter www.burghardegg.at.

Das Museum Niederösterreich in St. Pölten offeriert am Samstag, 8., und Sonntag, 9. August, jeweils ab 11 Uhr wieder vertiefende Einblicke in die Geschichte und Natur des Landes Niederösterreich bietende Museumstouren mit dem Vermittlungsteam. Am Dienstag, 11. August, folgt ab 11.30 und 14 Uhr ein „Tierischer Dienstag“ mit der Führung „Das Museum als Zoo“ sowie einer anschließenden Tierfütterung im Museumsgarten bzw. von 13 bis 17 Uhr ein Sommerspecial mit Experimentierstationen wie einem Erdbebensimulator oder einer Mikroskopie-Station. Nähere Informationen unter 02742/908090-0, e-mail [email protected] und www.museumnoe.at.

In der Landesgalerie Niederösterreich in Krems wiederum stehen am Sonntag, 9. August, ab 14 Uhr die Familienführung „Mit Ziesel & Co durch das Welterbe“ sowie die Fokusführung „Unterwegs mit Schiele & Co“ durch die Ausstellung „Unterwegs. Reise in die Sammlung“ mit ihrem besonderen Highlight, Anton Hlavačeks acht Meter langem „Panorama des Donautals mit der Burgruine Dürnstein“ von 1906, auf dem Programm. Nähere Informationen unter 02732/908010, e-mail [email protected] und www.lgnoe.at; Online-Tickets unter www.kunstmeile.at/veranstaltungen.

Ebenfalls am Sonntag, 9. August, veranstaltet das Weinviertler Museumsdorf Niedersulz von 10 bis 17 Uhr einen „Südmährer-Kirtag“, der traditionelles Brauchtum, Musik und regionale Kulinarik verbindet und an die alten Dorffeste der vertriebenen Südmährer erinnern soll. Nähere Informationen unter 02534/333, e-mail [email protected] und www.museumsdorf.at.

Das Museum Gugging bietet am Sonntag, 9. August, ab 14 Uhr eine Sonntagsführung durch die Jubiläums-Ausstellung „museum gugging.! 20 jahre kUNSt“ mit ausgewählten Werken 20 Gugginger Künstler und Künstlerinnen. Von Montag, 10., bis Freitag, 14. August, ist das Museum dann erneut Teil des VISTA-Sommercampus, bei dem Kinder im Rahmen eines mehrtägigen Programms künstlerisch und forschend tätig werden können. Nähere Informationen unter 02243/87087, e-mail [email protected] und www.museumgugging.at.

Schließlich präsentiert das Thermalbad in Bad Fischau-Brunn ab Dienstag, 11. August, die nächste Ausgabe von „Kunst im Bad“; die Vernissage im Heizhaus beginnt um 19 Uhr. Diesmal zeigt Johanna Hruby die Fotoausstellung „19 Grad“, deren Titel der Wassertemperatur im Thermalbad entspricht. Ausstellungsdauer: bis 23. August zu den Öffnungszeiten des Bades. Nähere Informationen unter 0664/4418770, e-mail [email protected] und www.schloss-fischau.at.