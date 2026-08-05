Traditionsduell zum Auftakt der 2. Deutschen Bundesliga live auf JOYN & PULS 4: VfL Bochum vs. Hertha BSC am Freitag um 20:15 Uhr

Wien (OTS) -

Mit dem Flutlichtduell zwischen dem VfL Bochum und Hertha BSC eröffnen zwei der bekanntesten Traditionsvereine Deutschlands die neue Saison der 2. Deutschen Fußball-Bundesliga. Beide Klubs wollen nach einer enttäuschenden vergangenen Spielzeit in die obere Tabellenregion vordringen und gleich am ersten Spieltag ein erstes Ausrufezeichen setzen.



Die jüngste Bilanz spricht für die Gastgeber: Bochum ist seit fünf Pflichtspielen gegen den Hauptstadtklub ungeschlagen. Mit dem ÖFB-Torhüter Tino Casali (VfL Bochum), Michael Steinwender, der im Juni von Hearts of Midlothian zu Bochum wechselte, und Offensivspieler Oluwaseun Adewumi (Hertha BSC) stehen drei Österreicher in den Kadern der beiden Teams. Für zusätzliche Brisanz sorgt das Trainerduell zwischen Uwe Rösler und Stefan Leitl. Bochum-Coach Rösler und Hertha-Trainer Leitl standen bereits vor über 20 Jahren gemeinsam für die SpVgg Unterhaching auf dem Platz.



JOYN und PULS 4 übertragen die Partie am Freitag live um 20:15 Uhr. Durch den Fußballabend führt Moderator Phillip Hajszan. Direkt aus dem Stadion berichtet Julian Kurzwernhart als Field Reporter. Kommentiert wird das Eröffnungsspiel der neuen Saison von Florian Knöchl.



Mit Spitzenfußball aus Deutschland auf JOYN & PULS 4 geht es bereits am 22. August mit dem Franz Beckenbauer Supercup und am 28. August mit dem Saisonauftakt der Deutschen Bundesliga weiter.



Die Live-Spiele auf JOYN & PULS 4 in der Übersicht:



2. Deutsche Bundesliga, 1. Spieltag: VfL Bochum 1848 vs. Hertha BSC

Am Freitag, den 7. August 2026 um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4



Moderator: Phillip Hajszan

Field Reporter: Julian Kurzwernhart

Kommentator: Florian Knöchl



Franz Beckenbauer Supercup: Borussia Dortmund vs. FC Bayern München

Am Samstag, 22. August 2026 um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4

Moderator: Phillip Hajszan

Field Reporter: Lukas Kapun

Kommentator: Florian Knöchl



Deutsche Bundesliga, 1. Spieltag: FC Bayern München vs. VfB Stuttgart

Am Freitag, 28. August 2026 um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4

Moderator: Phillip Hajszan

Field Reporter: Julian Kurzwernhart

Kommentator: Florian Knöchl