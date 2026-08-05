- 05.08.2026, 10:32:03
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Traditionsduell zum Auftakt der 2. Deutschen Bundesliga live auf JOYN & PULS 4: VfL Bochum vs. Hertha BSC am Freitag um 20:15 Uhr
Startschuss für die neue Saison der 2. Deutschen Bundesliga: JOYN & PULS 4 zeigen das Eröffnungsspiel zwischen dem VfL Bochum 1848 und Hertha BSC am Freitag live um 20:15 Uhr.
Mit dem Flutlichtduell zwischen dem VfL Bochum und Hertha BSC eröffnen zwei der bekanntesten Traditionsvereine Deutschlands die neue Saison der 2. Deutschen Fußball-Bundesliga. Beide Klubs wollen nach einer enttäuschenden vergangenen Spielzeit in die obere Tabellenregion vordringen und gleich am ersten Spieltag ein erstes Ausrufezeichen setzen.
Die jüngste Bilanz spricht für die Gastgeber: Bochum ist seit fünf Pflichtspielen gegen den Hauptstadtklub ungeschlagen. Mit dem ÖFB-Torhüter Tino Casali (VfL Bochum), Michael Steinwender, der im Juni von Hearts of Midlothian zu Bochum wechselte, und Offensivspieler Oluwaseun Adewumi (Hertha BSC) stehen drei Österreicher in den Kadern der beiden Teams. Für zusätzliche Brisanz sorgt das Trainerduell zwischen Uwe Rösler und Stefan Leitl. Bochum-Coach Rösler und Hertha-Trainer Leitl standen bereits vor über 20 Jahren gemeinsam für die SpVgg Unterhaching auf dem Platz.
JOYN und PULS 4 übertragen die Partie am Freitag live um 20:15 Uhr. Durch den Fußballabend führt Moderator Phillip Hajszan. Direkt aus dem Stadion berichtet Julian Kurzwernhart als Field Reporter. Kommentiert wird das Eröffnungsspiel der neuen Saison von Florian Knöchl.
Mit Spitzenfußball aus Deutschland auf JOYN & PULS 4 geht es bereits am 22. August mit dem Franz Beckenbauer Supercup und am 28. August mit dem Saisonauftakt der Deutschen Bundesliga weiter.
Die Live-Spiele auf JOYN & PULS 4 in der Übersicht:
2. Deutsche Bundesliga, 1. Spieltag: VfL Bochum 1848 vs. Hertha BSC
Am Freitag, den 7. August 2026 um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4
Moderator: Phillip Hajszan
Field Reporter: Julian Kurzwernhart
Kommentator: Florian Knöchl
Franz Beckenbauer Supercup: Borussia Dortmund vs. FC Bayern München
Am Samstag, 22. August 2026 um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4
Moderator: Phillip Hajszan
Field Reporter: Lukas Kapun
Kommentator: Florian Knöchl
Deutsche Bundesliga, 1. Spieltag: FC Bayern München vs. VfB Stuttgart
Am Freitag, 28. August 2026 um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4
Moderator: Phillip Hajszan
Field Reporter: Julian Kurzwernhart
Kommentator: Florian Knöchl
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Lukas Strecker
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