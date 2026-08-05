Hiroshima-Gedenktag - Babler: „Aus der Erinnerung erwächst unsere Verantwortung für Frieden“

Wien (OTS) -

Am 6. und 9. August jähren sich die Atombombenabwürfe auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki zum 81. Mal. Die SPÖ gedenkt der über hunderttausend Menschen, die durch die Explosionen ums Leben gekommen sind, sowie der unzähligen Opfer, die an den Folgen der atomaren Strahlung starben oder bis heute darunter leiden. SPÖ-Bundesparteivorsitzender und Vizekanzler Andreas Babler betont: „Hiroshima und Nagasaki stehen für die verheerenden Folgen von Krieg und atomarer Gewalt. Aus der Erinnerung erwächst unsere Verantwortung für Frieden. Angesichts neuer Aufrüstung und wachsender internationaler Spannungen müssen wir alles daransetzen, Frieden zu sichern und Konflikte auf diplomatischem Weg zu lösen.“ Babler unterstreicht: „Atomwaffen dürfen niemals wieder zum Einsatz kommen. Sie bedrohen die gesamte Menschheit.“ ****

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim verweist darauf, dass die atomare Gefahr auch mehr als acht Jahrzehnte nach Hiroshima und Nagasaki nicht gebannt ist. „Weltweit existieren nach wie vor mehr als 12.000 Atomwaffen. Eine Welt ohne Atomwaffen bleibt unser Ziel. Frieden und internationale Zusammenarbeit müssen deshalb oberste Priorität haben. Die atomwaffenfreie Welt darf nicht bloß ein Fernziel bleiben, sondern muss politische Realität werden“, so Seltenheim.

„Das Gedenken an Hiroshima und Nagasaki erinnert uns jedes Jahr aufs Neue daran, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist. Die Erinnerung an die Opfer verpflichtet uns, alles dafür zu tun, dass sich eine solche Katastrophe niemals wiederholt“, betonen Babler und Seltenheim. Babler und Seltenheim danken der Wiener Friedensbewegung und der Hiroshima Gruppe Wien für ihr jahrzehntelanges Engagement gegen das Vergessen und für eine friedliche Welt. (Schluss) ff/bj/ls