Die ORF-„Sommergespräche 2026“: Auftakt mit Leonore Gewessler, Die Grünen

Wien (OTS) -

Auftakt für die ORF-„Sommergespräche 2026“: In diesem Jahr ist ORF-Innenpolitikjournalistin und „ZIB“- bzw. „ZIB Talk“-Host Simone Stribl zum zweiten Mal nach 2020 Gastgeberin des wichtigsten und meistdiskutierten Interviewformats des Landes. Schauplatz aller fünf Gespräche ist wie bereits im Vorjahr die Terrasse der Infosendung „Studio 2“. Bei Regen findet die Diskussion im Studio-Inneren statt. Die „Sommergespräche 2026“ werden, um noch Tageslicht nutzen zu können, einmal mehr rund eineinhalb Stunden vor Ausstrahlungstermin geführt und ungeschnitten „Live on Tape“ gezeigt. Die Interviews mit den Parteichefinnen bzw. den Parteichefs der im Parlament vertretenen Fraktionen sind (ansteigend entsprechend dem Ergebnis der vergangenen Nationalratswahl) heuer vom 10. August bis 7. September, immer montags um 21.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON, zu sehen. Los geht es am 10. August mit Leonore Gewessler, Die Grünen: Ein Jahr nach der Neuaufstellung der Grünen steht Bundessprecherin Leonore Gewessler vor der Aufgabe, ihre Partei als Oppositionskraft zu etablieren. Zwischen Klimakrise, wirtschaftlichem Druck und gesellschaftlicher Polarisierung ringen die Grünen um politische Bedeutung und neues Vertrauen. Hat Gewessler es geschafft, ihrer Fraktion nach dem Wechsel in die Opposition ein klares Profil zu geben? Welche Lösungen bietet die kleine Oppositionspartei für die zentralen Fragen der Zeit? Und wie will Leonore Gewessler die Grünen wieder zu einer gestaltenden Kraft in der Politik machen?

Der „Sommergespräche“-Fahrplan, jeweils um 21.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON:

10. August: Leonore Gewessler, Die Grünen

17. August: Beate Meinl-Reisinger, NEOS

24. August: Andreas Babler, SPÖ

31. August: Christian Stocker, ÖVP

7. September: Herbert Kickl, FPÖ

Mindestens so ein Publikumshit wie die „Sommergespräche“ selbst sind die nachfolgenden Analysen von Peter Filzmaier (gemeinsam mit je einer Printjournalistin) in der „ZIB 2“ um 22.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON. Am 10. August ist dies Maria Zimmermann (Salzburger Nachrichten). Im Ö1-„Mittagsjournal“ (12.00 Uhr) werden jeweils am Tag nach dem „Sommergespräch“ mögliche strittige Positionen einem Faktencheck unterzogen.

„Sommer(nach)gespräche“ in ORF III

Wie schlagen sich die Spitzen der Parlamentsparteien im Interview des Jahres und welche Lösungen haben sie auf die drängendsten Herausforderungen des Landes? ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher begrüßt dazu anschließend an jedes „Sommergespräch“ um 22.30 Uhr in ORF III namhafte Gäste aus Politik, Wissenschaft, Medien und Gesellschaft zur großen Analyse. Zu Gast nach dem „Sommergespräch“ mit Grünen-Chefin Leonore Gewessler sind: Rudolf Anschober (ehem. Gesundheitsminister), Brigitte Kren (Schauspielerin), Christoph Badelt (Präsident Fiskalrat) und Petja Mladenova (Kronen Zeitung).

Die „Sommergespräche“ auf ORF.at, ORF ON und im ORF TELETEXT

Im ORF.at-Netzwerk werden die „Sommergespräche“ auch heuer aktuell und umfassend begleitet. Im Rahmen der innenpolitischen Berichterstattung fassen ORF.at-Storys die TV-Interviews mit den Parteispitzen ausführlich zusammen. Userinnen und User haben außerdem auf debatte.ORF.at Gelegenheit zum Mitdiskutieren. Das Streaming-Package von ORF ON beinhaltet sowohl Live-Streams als auch bereits während der Sendung verfügbare Videos-on-Demand, außerdem die anschließenden „ZIB 2“-Analysen – alles in einer eigenen Video-Kollektion zentral zusammengefasst. Alle „Sommergespräche“ bleiben bis 30 Tage nach der TV-Ausstrahlung der letzten Sendung verfügbar. Der ORF TELETEXT berichtet im Innenpolitikmagazin ausführlich über die Sendungen, bringt Zusammenfassungen zentraler Inhalte sowie Aussagen und stellt auch Reaktionen bereit.

Service für hörbeeinträchtigtes Publikum

Die „Sommergespräche 2026“ werden barrierefrei für gehörlose und hörbeeinträchtigte Menschen übertragen. Die Sendungen werden im ORF TELETEXT auf Seite 777 und auf ORF ON im Live-Stream und als Video-on-Demand untertitelt. Die Gespräche sind auch in Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) verfügbar. Sie werden von jeweils zwei Dolmetscherinnen bzw. Dolmetschern aus dem ÖGS-Team Barbara Gerstbach, Ferdinand Leszecz, Lidjia Sammer, Anja Pfneisel, Delil Yilmaz und Sabine Zeller übersetzt – zu sehen auf ORF 2 Europe (via Satellit und Kabel) und auf ORF ON via Live-Stream und Video-on-Demand.