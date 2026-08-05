exvomo erweitert Akademieangebot um Onlinekurs für erfolgreiche Online-Marktplatzstrategien

Wien (OTS) -

Online-Marktplätze entwickeln sich für viele Unternehmen zu einem der wichtigsten Wachstumskanäle im E-Commerce. Mit einem neuen Onlinekurs erweitert exvomo seine Online-Akademie und vermittelt Händler:innen, Marken und Herstellern praxisnah, wie sie Online-Marktplätze strategisch auswählen, erfolgreich nutzen und nachhaltig ausbauen können.

Der Kurs umfasst 10 Module und behandelt unter anderem die Auswahl geeigneter Online-Marktplätze, Produktdatenoptimierung, Advertising, Fulfillment, Internationalisierung sowie Skalierungsstrategien.

Entwickelt wurde der Kurs gemeinsam mit den Marktplatzexperten von salesboat. Hinter den Inhalten stehen Thomas Leskowsky, Gründer von exvomo und ehemaliger Gründer des Online-Marktplatzes SHÖPY, sowie zwei Führungspersonen der Marktplatzagentur salesboat.

Der Onlinekurs ist ab 5. August 2026 verfügbar, kostet 399 Euro pro Lizenz und Teilnehmer:innen erhalten 12 Monate Zugriff auf die Inhalte und können flexibel orts- und zeitunabhängig lernen.