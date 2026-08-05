München (OTS) -

Mit BEWARE BOIÚNA präsentiert Regisseur Mike P. Nelson (WRONG TURN) ein rasantes, fesselndes Creature Feature, das Survival-Thriller, Action-Horror und südamerikanische Mythologie auf packende Weise miteinander verbindet. Jetzt geben die ersten Szenenbilder einen Einblick in das Genre-Highlight!

BEWARE BOIÚNA startet am 8. Oktober 2026 in den Kinos.

Inhalt: "Der Dschungel macht aus guten Menschen bessere und aus schlechten Menschen Monster." Ein junges Ärzteteam reist im Rahmen einer humanitären Mission mit einem Schiff tief in den Amazonas-Regenwald und macht sich damit nicht nur Freunde. Ihr Besuch ruft eine uralte Jägerin auf den Plan: die Boiúna. Diese mythische, aus dem kolumbianischen Volksglauben stammende Riesenschlange kehrt zurück, um ihr Territorium zu verteidigen. Sie entscheidet, wer lebt und wer stirbt. Mitten im dichten Dschungel entfacht ein unerbittlicher Kampf ums Überleben, in dem die Grenzen zwischen Jäger und Gejagtem immer mehr verschwimmen.

Genre-Regisseur Mike P. Nelson gelingt mit BEWARE BOIÚNA ein atmosphärisch dichter Creature-Schocker, der anstelle eines bekannten Monsters auf eine unverbrauchte, mythische Hauptfigur setzt. Getragen von den starken Darstellungen eines hochkarätigen Ensembles angeführt von Kiana Madeira (PERFECT ADDICTION), Jessica Rothe (HAPPY DEATH DAY, LA LA LAND) und Logan Marshall-Green (DIE ODYSSEE, PROMETHEUS) liefert der Film Nervenkitzel und Spannung pur.

Gedreht wurde in einer der beeindruckendsten Naturkulissen der Welt: dem Amazonas-Dschungel, jenem Lebensraum, in dem vor rund 60 Millionen Jahren tatsächlich eine prähistorische Riesenschlange existierte, wie Knochenfunde belegen. Entstanden ist ein bildgewaltiges Horror-Abenteuer, das menschliche Dramen ebenso aufgreift wie gesellschaftliche und ökologische Konflikte. Mit seiner faszinierenden wie furchteinflößenden Titelfigur und markerschütterndem Ton verspricht BEWARE BOIÚNA ein außergewöhnliches Kinoerlebnis für alle Fans des modernen Creature-Horrors.

BEWARE BOIÚNA ist eine Produktion von Constantin Film (Robert Kulzer) und JB Pictures (Jeremy Bolt) in Zusammenarbeit mit North.Five.Six. Regie führt Mike P. Nelson, der gemeinsam mit Oliver Berben, Michael Rothstein, Samuel Hall und Warren Goz als Executive Producer fungiert. Die Story stammt von Tony Giglio und Alan McElroy, der auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnet. BEWARE BOIÚNA wurde in Kolumbien gedreht und gefördert durch Proimágenes Colombia.

Kinostart: 8. Oktober 2026 im Verleih der Constantin Film

Darsteller*innen: Kiana Madeira, Jessica Rothe, Logan Marshall-Green, Juan Pablo Shuk, Will Close, u.v.a.

Drehbuch: Alan McElroy

Story von: Tony Giglio, Alan McElroy

Regie: Mike P. Nelson

Produzenten: Jeremy Bolt, Robert Kulzer

Executive Producer: Oliver Berben, Mike P. Nelson, Michael Rothstein, Samuel Hall, Warren Goz

Pressematerial steht zum Download bereit unter: https://presse.constantin.film/